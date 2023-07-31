Развитие сетей: МТС в Смоленской области - модернизация в Рославле

MForum.ru
31.07.2023,
МТС модернизировала сеть в Рославле, расширив полосу, используемую сетью LTE на 15 площадках. По данным компании, это обеспечило рост средних скоростей, доступных абонентам на всей территории города в среднем в 1.5 раза.
Новое оборудование МТС появилось в центральной части города и в его спальных районах, на въездах и выездах со стороны Москвы, Брянска, Смоленска и белорусской границы. Работы по модернизации проведены как в исторической части города, так и на на улицах Красноармейской, Орджоникидзе, Красина, Мичурина, Коненкова, Куйбышева, Свердлова, в 15-м микрорайоне и в других локациях.
«Рославль для Смоленской области и соседних регионов является важным логистическим узлом, через который проходят трассы А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия» и А120 «Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь». Big Data МТС отметила значительный рост интернет-потребления в Рославле, это связано с увеличением грузовых и туристических потоков. Мы провели модернизацию оборудования с запасом ёмкости, чтобы обеспечить потребности перевозчиков, более 45 тысяч местных жителей и туристов», - рассказал директор МТС в Смоленске Алексей Козин.
МТС уже сообщала о проведенной модернизации в Смоленске, Рославле, Сафонове и Десногорске Смоленской области. Работы проводились в Смоленском и Ярцевском районе. В зоне улучшенного приема проживает более 150 тысяч человек. МТС нарастила скорости мобильного интернета, доступного на федеральной трассе М1 Москва-Минск, улучшено покрытие на трассе Р-120 Орел-Брянск-Смоленск-Беларусь.
Краткая историческая справка о Рославле:
С XII века город известен как крепость на берегу реки Остёр, обороняющая Смоленск на юго-западной границе, владение смоленского князя Ростислава. Достопримечательностями считаются Спасо-Преображенский монастырь, несколько церквей XVIII-XIX веков.
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теги: МТС Смоленская область развитие сетей
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