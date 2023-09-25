Развитие сетей: МТС сообщает о модернизации сети в Смоленске ко Дню города

25.09.2023, MForum.ru

МТС сообщает, что новое телеком-оборудование установлено в центре на улице Ленина, в Заднепровском и Промышленном районах, в районе улиц Рыленкова и Твардовского, крепостной стены, парка 1100-летия Смоленска, Заднепровского рынка, улицы Кашена, поселка Красный Бор, в районе стадиона Спартак. Это позволило нарастить скорости мобильного интернета на территории Смоленска в среднем на 30%.

В рамках рефарминга, МТС активно задействовала в Смоленске частоты 2100 МГц для сети LTE-2100, что позволило нарастить скорость передачи данных и емкость сети.

Ранее МТС провела модернизацию сети в Рославле, Сафонове и Десногорске, в Смоленском и Ярцевском районах. В зоне покрытия проживает более 150 тысяч человек. Также компания «прокачала» скорость мобильного интернета на федеральной автомобильной трассе М-1 «Москва-Минск».

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теги: МТС развитие сети Смоленская область

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