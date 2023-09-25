Развитие сетей: МТС сообщает о модернизации сети в Смоленске ко Дню города

MForum.ru
25.09.2023,
МТС сообщает, что новое телеком-оборудование установлено в центре на улице Ленина, в Заднепровском и Промышленном районах, в районе улиц Рыленкова и Твардовского, крепостной стены, парка 1100-летия Смоленска, Заднепровского рынка, улицы Кашена, поселка Красный Бор, в районе стадиона Спартак. Это позволило нарастить скорости мобильного интернета на территории Смоленска в среднем на 30%.
В рамках рефарминга, МТС активно задействовала в Смоленске частоты 2100 МГц для сети LTE-2100, что позволило нарастить скорость передачи данных и емкость сети.
Ранее МТС провела модернизацию сети в Рославле, Сафонове и Десногорске, в Смоленском и Ярцевском районах. В зоне покрытия проживает более 150 тысяч человек. Также компания «прокачала» скорость мобильного интернета на федеральной автомобильной трассе М-1 «Москва-Минск».
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС развитие сети Смоленская область
--
Публикации по теме:
31.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Смоленской области - модернизация в Рославле / MForum.ru
01.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС о модернизации сетей в Смоленской области / MForum.ru
19.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон развивает сеть в Смоленской области / MForum.ru
18.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон добился роста скоростей доступа в сети LTE Рославля / MForum.ru
21.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон обеспечил покрытием 4G/LTE рыбаков на Вазузском водохранилище в Смоленской области / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Pro 5G представят 26 сентября / MForum,ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Flip – первый смартфон-раскладушка от Tecno / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Garmin vivoactive 5 с AMOLED-дисплеем, NFC и 11 днями автономной работы / MForum.ru
22.09. [Новинки] Слухи: Micromax возвращается на рынок Индии с первым 5G-смартфоном бренда / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A05 / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 замечен на рендерах / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Начались предпродажи Honor V Purse / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Itel S23+ с 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Oppo A2x и A2m замечены в TENAA / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Honor 100 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 появится в ноябре / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y17s с Helio G85 и камерой 50 Мп / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Honor 90 5G появился в Индии / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Tecno Phantom V Flip 5G представят 22 сентября / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Объявлены цена и дата анонса Ulefone Armor 22 / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: AirPods Pro 2nd Gen – теперь тоже с USB Type-C / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Ultra 2 получили экран яркость 3000 нит / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 9 – новое поколение самых популярных смарт-часов / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Выпуск iPhone 13 mini прекращен. Самый доступный iPhone - $429 / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 15 и iPhone 15 Plus представлены официально / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получили USB-C и перископную камеру / MForum.ru