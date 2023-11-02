Развитие сетей: МТС в Смоленской области - оператор расширил LTE в районе железнодорожного вокзала

02.11.2023, MForum.ru

МТС сообщает о расширении сети LTE в районе железнодорожного вокзала Смоленска, в итоге, по данным компании, скорости мобильного интернета в Заднепровском районе выросли на 30%.

Скорость мобильного интернета выросла и в районе стыковки Московского и Витебского шоссе. Магистральные городские дороги выходят на трассы M1 "Москва-Минск" и Р120 "Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь". Зона улучшенного покрытия сети МТС включает и смоленский микрорайон Садки.

«С помощью технологии обезличенных данных Big Data МТС проанализировала туристические потоки в районе железнодорожного вокзала Смоленска с начала 2023 года. Число приезжих по сравнению с январем-октябрем 2022 года выросло на 15 процентов. Сеть МТС в Смоленске развивается с опережением роста мобильного трафика за счет турпотока и увеличения грузоперевозок между Москвой и Минском. Запуском нового оборудования в Заднепровском районе мы продолжаем проект по подготовке к модернизации интернет-сети во всем городе, которую планируем провести к концу года», — рассказал директор МТС в Смоленске Алексей Козин.

МТС активно работает над модернизацией и развитием сети в Смоленске. Ранее оператор занимался сетью в районе парка 1100-летия Смоленска, Заднепровского рынка и улицы Кашена, в поселке Красный Бор и других локациях. Модернизация сети также прошла в Рославле, Сафонове и Десногорске, Вязьме, в Смоленском и Ярцевском районах. В зоне покрытия проживает более 150 тысяч человек. Компания нарастила скорость мобильного интернета и на федеральной автомобильной трассе М-1 «Москва-Минск».

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теги: развитие сетей МТС Смоленская область

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