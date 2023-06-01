Развитие сетей: МТС о модернизации сетей в Смоленской области

01.06.2023, MForum.ru

МТС сегодня сообщила о модернизации сетей в Смоленской области, включая Смоленск, Рославль, Сафоново и Десногорск. По данным оператора, результатом проведенных работ стало повышение скоростей мобильного интернета в зоне модернизации в среднем на 30%.



фото пресс-службы МТС

Подробности можно посмотреть в пресс-релизе оператора, вкратце - это места с высокой плотностью трафика в Смоленске, включая например, Смоленский педагогический колледж, ледовый дворец, ТЦ Центрум, а также объекты, где очень важно иметь хорошую связь, например, перинатальный центр или Смоленская областная больница, гостиницы Мегаполис и West.

В Сафоново модернизация затронула Ледовый дворец и восточную часть города, в Рославле - юго-восток, в Десногорске - 1-й мкр.

Смоленск пользуется растущей популярностью, как одно из направлений внутреннего туризма. В этом году отмечается двойной рост трафика. Интересно, можно ли говорить о положительном вкладе сериала "Вампиры средней полосы", действие которого по сюжету разворачивается в Смоленске.

пресс-релиз МТС

И, раз уж зашла речь о Смоленске - ниже несколько старых фото города из телеграм-канала онлайн-библиотеки Царское село:



1918. Пароходная пристань на Днепре, Смоленск



1918-1919. Церковь св. Варвары, Смоленск



фото начала XX века. Соборная гора, Смоленск



фото начала XX века.

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теги: развитие сетей МТС Смоленская область

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