Развитие сетей: МТС о модернизации сетей в Смоленской области

MForum.ru
01.06.2023,
МТС сегодня сообщила о модернизации сетей в Смоленской области, включая Смоленск, Рославль, Сафоново и Десногорск. По данным оператора, результатом проведенных работ стало повышение скоростей мобильного интернета в зоне модернизации в среднем на 30%.
Подробности можно посмотреть в пресс-релизе оператора, вкратце - это места с высокой плотностью трафика в Смоленске, включая например, Смоленский педагогический колледж, ледовый дворец, ТЦ Центрум, а также объекты, где очень важно иметь хорошую связь, например, перинатальный центр или Смоленская областная больница, гостиницы Мегаполис и West.
В Сафоново модернизация затронула Ледовый дворец и восточную часть города, в Рославле - юго-восток, в Десногорске - 1-й мкр.
Смоленск пользуется растущей популярностью, как одно из направлений внутреннего туризма. В этом году отмечается двойной рост трафика. Интересно, можно ли говорить о положительном вкладе сериала "Вампиры средней полосы", действие которого по сюжету разворачивается в Смоленске.
И, раз уж зашла речь о Смоленске - ниже несколько старых фото города из телеграм-канала онлайн-библиотеки Царское село:
1918. Пароходная пристань на Днепре, Смоленск
1918-1919. Церковь св. Варвары, Смоленск
фото начала XX века. Соборная гора, Смоленск
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теги: развитие сетей МТС Смоленская область
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