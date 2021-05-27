VoLTE: Билайн запустил технологию VoLTE в Смоленской области

MForum.ru
27.05.2021,
Билайн приступил к внедрению технологии VoLTE на своей сети, включая регионы. Сегодня компания сообщает о запуске поддержки VoLTE в Смоленской области, а в целом планирует включить технологию VoLTE примерно в 30 регионах России в 2021 году. По этому показателю Билайн остается на 3-м месте среди операторов в нашей стране
Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G/LTE, тарифицируется она как обычный голосовой трафик. Внедрение технологии VoLTE выгодно, как оператору, так и абонентам. Первому она позволяет оптимизировать использование ресурсов сети, вторым дает улучшенное качество голоса, уменьшает время от начала набора номера до соединения, позволяет одновременно использовать голосовую связь и интернет. А еще снижается вероятность обрывов связи во время разговора, что, впрочем, зависит также от качества покрытия.
Также Билайн тестирует в Смоленской области технологию VoWi-Fi (голосовые вызовы через Wi-Fi). Пока что речь именно о тестах, а не о коммерческом запуске.
Где и кем из операторов России уже внедрены VoLTE и VoWiFi можно смотреть на MForum.ru.
«За последние два года мы существенно расширили сеть 4G, полностью обновили устаревшее оборудование. Запуск VoLTE - один из этапов по улучшению качества связи в Смоленске и области и далеко не последний. На текущий момент мы тестируем новую технологию Voice over WiFi, которая в ближайшие месяцы будет также запущена в нашей области. Уверен, клиенты по достоинству оценят преимущества новых возможностей сети Билайн» - прокомментировал Павел Литвяков, директор Смоленского отделения компании «ВымпелКом».
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теги: телеком Билайн VoLTE Смоленская область VoWi-Fi VoWiFi Вымпелком развитие сети
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