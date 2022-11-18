Развитие сетей: МегаФон добился роста скоростей доступа в сети LTE Рославля

MForum.ru
18.11.2022,
МегаФон продолжает модернизировать сеть в городах Смоленской области. Недавно оператор рассказывал о проекте в Вязьме, а сегодня пришла новость из Рославля, где проживает порядка 50 тысяч человек. По данным оператора, проведенные работы позволили добиться повышения скоростей мобильного доступа к интернету на 25% - ощутимо!
фото: Авторство: Lvova Anastasiya (Львова Анастасия, Lvova).
Для того, чтобы добиться таких результатов, инженеры МегаФона развернули новые объекты связи там, где улучшения требовались более всего, в частности, в окрестностях улиц Пограничная, Железнодорожная, Чехова, Пржевальского, Тургенева.
В итоге существенно улучшилось и увеличилось покрытие сети, выросла пропускная способность и скорости передачи данных. Включена поддержка VoLTE.
«Рославль – не только крупный административный центр Смоленщины, но и важная туристическая локация с обилием исторических достопримечательностей и памятников культуры. Ежегодно город принимает более 15 тысяч путешественников. Аналитики МегаФона отмечают, что топ визитеров в 2022 году возглавили москвичи, петербуржцы и нижегородцы. Чтобы как жители, так и гости могли пользоваться качественными услугами связи на территории региона, мы регулярно отслеживаем абонентский трафик и модернизируем сеть, исходя из потребностей наших клиентов», - отмечает Дмитрий Сенигов, директор МегаФона в Смоленске.
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теги: МегаФон развитие сетей Смоленская область Рославль
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