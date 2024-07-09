Развитие сетей: МТС в Смоленской области - модернизирована сеть в поселке Плембаза под Смоленском

09.07.2024, MForum.ru

МТС сообщает о модернизации сети и развертывании нового оборудования в поселке Плембаза под Смоленском. Через этот поселок проходит Московское шоссе и трасса на Кардымово и Дорогобуж. Стабильный сигнал LTE теперь также появился и в районах коттеджной застройки СНТ, где в общей сложности постоянно или временно проживает более 2 тысяч человек.

Запуск нового оборудования в центре поселка Плембаза обеспечил более стабильное покрытие, что обещает повышение пользовательского опыта голосовой связи и мобильного интернета, как для жителей поселка, так и для проезжающих через него жителей соседних коттеджных поселков и СНТ «Солнечное», «ГТС», «Соловьиные горки», а также поселок Гедеоновка, села Рогачево, Лекезино. По данным оператора, скорости доступа для абонентов МТС выросли на 30%.

«В летний период при подъезде к Смоленску МТС фиксирует повышенный интернет-трафик из-за близкого расположения дачных массивов. И это не просто земельные участки, во многом вокруг областной столицы сформировался большой район домов с круглогодичным проживанием. Улучшая качество связи МТС, мы не только способствуем повышению привлекательности данных территорий, но и помогаем людям пользоваться всеми цифровыми сервисами, к которым они привыкли в городе. Местные жители могут осуществлять коммунальные платежи онлайн, с комфортом пользоваться госуслугами, маркетплейсами, делиться фотографиями, общаться в мессенджерах по видеосвязи, подключать «умные устройства» по охране и видеонаблюдению и пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС», – рассказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Ранее МТС прокачала связь на подъезде к Смоленску на трассе М1 в районе поворота в деревню Ковши Смоленского района, по улице Кутузова, которая также находится на другом въезде в Смоленск со стороны трассы М1, обеспечив бесшовное покрытие между городом и федеральной автодорогой.

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теги: МТС развитие сетей Смоленская область

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