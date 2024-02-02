Развитие сетей: МТС в Смоленской области - LTE появилось на выезде из Смоленска в сторону Печерска

02.02.2024, MForum.ru

МТС развернула новое телеком-оборудование на улице Кутузова в Смоленске. По данным компании, средняя скорость в прилегающем районе - у строительного гипермаркета "Леруа Мерлен", ТЦ Metro, пяти крупных автомобильных центров, выросла до 100 Мбит/с.



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Покрытие LTE появилось в СНТ 1-й Горпищеторг, Березка, Автомобилестроитель, Автомобилист, Северный-3, деревни Пасово и Корохоткино, где проживает более тысячи человек.

«Данный участок является перспективным для промышленного, торгового и логистического развития, поэтому мы обеспечили его новым покрытием LTE с запасом емкости. Крупные торговые площадки, автоцентры и логистические терминалы со складами на выезде из города в сторону трассы М1 Москва-Минск могут теперь внедрять умные технологии в работу и обслуживание оборудования и клиентов, интеллектуальное видеонаблюдение и другие современные цифровые решения. Стабильный скоростной интернет обеспечит бесперебойную работу всех цифровых сервисов», - рассказал директор МТС в Смоленске Алексей Козин.

Ранее МТС провела полную модернизацию сети в Смоленске, обновив площадки по всему городу. Дополнительное телеком-оборудование было установлено в Сафонове и Десногорске, в Смоленском и Ярцевском районах. В зоне улучшенного покрытия проживает более 300 тысяч человек. \\

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