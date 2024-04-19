Смоленская область: МТС нарастил скорости 4G/LTE в Сафроновском, Новодугинском, Ершичском, Гагаринском и Рославльском районах

19.04.2024, MForum.ru

МТС сообщает о проведенной модернизации сети 4G/LTE в ряде районов Смоленской области. Модернизация приурочена к дачному сезону. В результате проведенных работ, по данным оператора, средняя скорость передачи данных в ряде локаций выросла более, чем на 30%.

Основные изменения коснулись райцентров Ершичи и Новодугино, а также сел Екимовичи Рославльского района, Вадино Сафоновского района и Карманово Гагаринского района, в которых в общей сложности проживает почти 10 000 человек.

Улучшение сети в Екимовичах "зацепило" и участок автодороги А101 Москва - Бобруйск.

«Смоленская область является ярким примером региона, где любят загородный отдых и дачную жизнь. Поэтому в теплое время года смоляне буквально «вывозят» интернет в сёла и дачные поселки. Скоростной интернет и качественная голосовая связь делают эти населенные пункты еще привлекательнее. При необходимости между садово-огородными работами занятые люди могут участвовать в вебинарах и работать из дома, использовать сервисы видеосвязи, проходить обучающие программы и всегда быть на связи с близкими. Скоростной LTE-интернет также дает возможность подключить автоматические сервисы учета тепла, электроэнергии, беспроводные видеокамеры, системы сигнализации, чтобы жизнь за городом была безопасной и комфортной», — рассказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

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теги: развитие сетей МТС Смоленская область

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