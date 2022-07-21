Развитие сетей: МегаФон обеспечил покрытием 4G/LTE рыбаков на Вазузском водохранилище в Смоленской области

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Развитие сетей: МегаФон обеспечил покрытием 4G/LTE рыбаков на Вазузском водохранилище в Смоленской области

21.07.2022, MForum.ru

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МегаФон сообщает о том, что сеть 4G/LTE развернута на побережье Вазузского водохранилища. Связь и мобильный интернет-доступ получили рыбаки и любители активного отдыха у водоема. Покрытием обеспечена поверхность водоема даже на удалении от берега.

 

 

Сеть LTE развернута в диапазоне 1800 МГц на территории прибрежного эко-курорта Vazuza country club.

«Вазузское водохранилище – важная туристическая локация региона. С каждым годом побережье становится все более популярным местом для отдыха – строятся новые гостиничные комплексы и рыболовные базы. Круглый год тысячи абонентов МегаФона из различных уголков России приезжают сюда за рыболовными трофеями. Аналитики компании отметили, что более 80% посетителей – москвичи. Популярна локация также у гостей из Нижнего Новгорода, Республики Татарстан, Курской и Тамбовской областей. Для многих из них мобильная связь – это не только красивые снимки в социальных сетях, но и вопрос безопасности. В случае непредвиденных ситуаций она поможет им быстро сориентироваться на местности и связаться со службами спасения», – говорит Дмитрий Сенигов, директор МегаФона в Смоленске.

Покрытие LTE появилось также в малонаселенных деревнях Выродово и Лебедки, где проживает 30 человек.

МегаФон говорит об обширном покрытии в Смоленской области и лидерстве по скорости мобильного интернета, ссылаясь на данные Ookla. В 2q2022 оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе на 3.5% - до 29,95 Мбит/c год к году, таковы данные 4.5 тысяч тестов. \\

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон развитие сетей Смоленская область

© Алексей Бойко, MForum.ru

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