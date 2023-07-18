Развитие сетей: ВымпелКом запустил VoLTE и VoWiFi в Орле и в Орловской области

MForum.ru
18.07.2023,
ВымпелКом сообщает, что на сети оператора в Орловской области включена поддержка голосовых звонков через Wi-Fi и через LTE, а также поддержка SMS через эти сети.
Директор Орловского отделения билайн Дмитрий Рязанский:
«Мы постоянно работаем над повышением качества услуг для комфорта наших клиентов. Развивая сеть 4G и внедряя новые технологии, такие как VoLTE и VoWiFi, мы значительно улучшаем качество голосовых вызовов и обеспечиваем связь даже в местах с нестабильным сигналом. Мы уверены, что эти сервисы станут популярны среди местных жителей. Кроме того, мы работаем над расширением сети 4G. Так, в 2022-2023 году мы увеличили сеть 4G в 1,5 раза и провели реорганизацию частот для обработки интернет-трафика. Благодаря этим мерам скорость мобильного интернета выросла на 40% за последние два года. Мы продолжим работать над улучшением сервиса в области».
Для пользования услугами VoLTE и VoWiFi в настройках телефона, если он поддерживает эти технологии, их следует включить.
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теги: Вымпелком билайн VoLTE VoWiFi развитие сетей Орловская область
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