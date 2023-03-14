Развитие сетей: ВымпелКом поднял скорости доступа в Орловской области

14.03.2023, MForum.ru

Как сообщает оператор, за 2022 год сеть LTE в регионе выросла в 1.5 раза (идет ли речь о покрытии или о пропускной способности сети?). Также проходил рефарминг частот диапазона 2100 МГц. Предпринятые усилия дали заметный результат, по данным компании, доступные абонентам скорости мобильного интернета выросли на 40% к декабрю 2020 года, несмотря на прирост трафика LTE в 2021 году на 35%, а за 2021-2022 годы - в 2.2 раза. В регионе пока что не реализована поддержка VoLTE / VoWiFi, но компания обещает их реализовать, а также не собирается останавливать развитие сети.

Директор Орловского отделения билайн Дмитрий Рязанский:

«За счет проведенного рефарминга и строительства новых базовых станций нам удалось существенно улучшить качество связи на всей территории Орловской области, в том числе в Орле, Ливнах и Мценске. Например, скорость 4G интернета на железнодорожных вокзалах в Орле и Мценске возросла более чем в 2 раза. Мы не забываем и о малых населенных пунктах. В 2022 году устойчивый сигнал 4G впервые появился в cеле Орево Краснозоренского района и селе Успенское Покровского района. В 2023 году мы продолжим развивать сеть в регионе. В частности, запланирован запуск новых технологий VoLTE и VoWiFi, которые позволят вывести качество голосовых услуг для наших клиентов на новый уровень».

пресс-релиз билайн

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теги: развитие сетей Вымпелком билайн Орловская область

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