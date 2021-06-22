Развитие сетей: Вымпелком провел рефарминг диапазона b3 1800 МГц в Орловской области

MForum.ru
22.06.2021,
Билайн (Вымпелком) сообщает о рефарминге частот диапазона 1800 МГц под LTE. Теперь у абонентов компании есть доступ к LTE в диапазонах 1800 МГц и 2.5 МГц. Благодаря этому доступные скорости мобильного интернета по данным компании выросли в 1.5 раза к маю 2020 года (на устройствах с поддержкой LTE-A).
Директор Орловского отделения Билайн Сергей Тизанов:
«Мы расширили пропускную способность каналов связи и увеличили скорость мобильного интернета. По сути можно говорить о запуске в регионе на нашей сети поддержки LTE-Advanced (4G+). Это улучшенное четвертое поколение мобильной связи. На скорости 4G+ абоненты могут смотреть видео в высоком качестве, быстро загружать большие массивы информации. Мы продолжим развивать сеть LTE (4G), обеспечивающую скоростной мобильный интернет, для того, чтобы клиенты Билайн могли в комфортном режиме пользоваться всеми мобильными сервисами. В ближайшее время планируется очередной этап улучшений (рефарминг частот), чтобы скорость мобильного интернета стала еще выше».
В Орловской области пока что операторы не слишком активно задействуют частотные ресурсы под сети LTE, довольствуясь практически только диапазонами b3 и b7. Вероятно область генерирует не столь уж значительный трафик мобильного интернета, что и позволяет обходиться доступными операторам полосами частот в этих диапазонах. Тем не менее, с годами трафик растет и операторам приходится заниматься рефармингом.
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теги: телеком развитие сетей Билайн Вымпелком рефарминг1800 МГц Оролвская область
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