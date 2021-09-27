Развитие сетей: Билайн сообщает об ускорении мобильного интернета в Орловской области на 40%

27.09.2021, MForum.ru

Билайн сообщает о проведенном рефарминге частот 1800 МГц для их использования сетью LTE в Орловской области. Благодаря этому, по данным оператора, скорость мобильного интернета на аппаратах LTE-Advanced выросла в среднем на 40% по сравнению с тем, что наблюдалось на лето 2020 года.

Директор Орловского отделения Билайн Максим Коляков:

«В этом году мы много сделали для улучшения качества связи в регионе: завершили масштабную модернизацию оборудования, запустили на сети поддержку стандарта LTE-Advanced (4G+). Это обеспечивает не только рост скорости мобильного интернета, но и более стабильный сигнал. В 2021 году мы построили 16 новых базовых станций в Орле, поселках Знаменка, Гремячий, деревне Хардиково. Также улучшили связь в социально значимых местах города Орла, в районе Парка Победы, на ул. Р. Люксембург, Белинского, Московской и других. Мы продолжим развитие сети в регионе».

В Орловской области действуют все операторы "большой четверки", распределение задействованных ими частот выглядит так:

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