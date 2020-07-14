Микроэлектроника: Абоненты МегаФона в Московском регионе получили WFC

14.07.2020, MForum.ru

С этого момента, абоненты МегаФон в Московском регионе смогут звонить по Wi-Fi не только через мессенджеры. Для этого МегаФон запустил сервис Voice over Wi-Fi ("голос по Wi-Fi", VoWiFi или WFC).

Зачем это нужно, и что это дает оператору и абонентам.

У нас, у абонентов, появляется возможность звонить со смартфона даже если мы в этот момент находимся вне покрытия оператора сотовой связи. Когда это возможно? Например, если мы зашли в расположенный в подвальном помещении ресторан, где есть качественный Wi-Fi, но куда не добивает покрытие сотовой связи. Другой вариант - высотки, например, в Москва Сити, в которых телефоны зачастую плохо работают из-за того, что "видят" одновременно слишком много базовых станций. Если в помещении, где вы находитесь, есть хорошая сеть Wi-Fi, к которой вы можете получить доступ, это станет решением проблемы связи.

Для оператора это возможность продолжать обслуживать клиентов там, где нет сигнала сети. То есть возможность получить больше дохода при тех же вложениях в инфраструктуру. Плюс обеспечить абонентов связью там, где ее раньше не было в привычном нам смысле этого слова.

Стоит отметить, что VoWi-Fi это технология весьма чувствительная к качеству покрытия Wi-Fi. Если канал подключения это сети недостаточно хорош, если эта точка доступа сильно загружена, если вы находитесь не в зоне уверенного сигнала сети Wi-Fi и т.п., то ваш опыт пользования WFC вас не порадует. И все же это хорошая альтернатива.

«МегаФон запускает новую технологию голосовых звонков через сети WiFi в период, когда такие сервисы наиболее вотребованы. Новая технология дает возможность принимать вызовы в любом месте, где есть Wi-Fi – неважно, домашняя это сеть или публичный Wi-Fi в кафе, бульваре, общественном транспорте. Безусловно, в местах со слабым сигналом позволительно общаться и в мессенджерах, но в любой момент можно пропустить важный звонок. Теперь эта проблема решена», — комментирует директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

К сожалению, звонки через VoWiFi тарифицируются как обычные голосовые звонки и входят в пакет минут. Звонить можно абонентам любых операторов, для вызовов на городские номер следует набирать номер в его полно формате. то есть с кодом города.

Чтобы пользоваться новой услугой, она должна быть активирована в настройках вашего смартфона, при его активации на экране появится MegaFon Wi-Fi. WFC поддерживает большинство современных смартфонов. Если настройки сделаны, то режим включается автоматически.

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

[Новости компаний] Микроэлектроника: Минпромторг подтвердил отечественность SSD GS Nanotech / MForum.ru

[Новости компаний] Телеком: Конспекты. Панель Ведомостей. Часть 3. Андрей Канцуров, Частоты для 5G / MForum.ru

[Новости компаний] Пресс-релизы: Публичное заявление компании РОТЕК / MForum.ru

[Краткие новости] Радиоэлектроника: Альянс ТЕЛМИ просит поддержать отечественное производство / MForum.ru

[Новости компаний] Дайджест телекома: Шеринг частот 800 МГц; МТС запускает поддержку VoLTE и WiFi-calling в регионах; Поживем пока со старыми SIM-картами; С 5G в России торопиться не станут; В Ростелекоме “разрабатывают” смартфон / MForum.ru