Развитие сетей: ВымпелКом в Астраханской области провел рефарминг и запустил VoWiFi

16.01.2023, MForum.ru

ВымпелКом (билайн) запустил поддержку технологии "голос по сети Wi-Fi" (VoWiFi) в Астраханской области. Это позволяет звонить и получать вызовы, например, там где нет сотового покрытия, но есть достаточно качественный сигнал Wi-Fi, например, в подвале здания или в многоэтажных зданиях, где на верхних этажах нередки проблемы со связью в традиционном режиме. Вызовы и SMS в этом режиме оплачиваются в рамках обычного тарифа.

Кроме того, компания провела рефарминг частот, что позволило по ее данным нарастить доступные скорости мобильного интернета на 29% по сравнению с декабрем 2021 года. Компания не сообщает о каком диапазоне идет речь, можно предположить, что это диапазон 2100 МГц.

Директор Астраханского отделения билайн Андрей Дмитриев:

«Наши клиенты в регионе все больше пользуются мобильным интернетом. Это подтверждает внутренняя статистика – уже 95% трафика проходит через сети 4G, обеспечивающие скоростной интернет-доступ. В ноябре 2022 года пользователи загрузили и отправили на 20% больше контента, чем двумя месяцами раннее. Наша инфраструктура готова к росту трафика. Мы продолжим развивать сеть 4G в Астрахани и других населенных пунктах региона».

В 2022 году ВымпелКом активно развивал сеть в области, в частности, в Ахтубинске, на базах отдыха для рыбаков в Икрянинском районе, в дачных массивах в пригородах Астрахани. В регионе запущена поддержка VoLTE (голос по LTE).

пресс-релиз билайн

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теги: билайн ВымпелКом VoWiFi Астраханская область развитие сетей рефарминг