Развитие сетей: ВымпелКом в Астраханской области провел рефарминг и запустил VoWiFi

MForum.ru
16.01.2023,
ВымпелКом (билайн) запустил поддержку технологии "голос по сети Wi-Fi" (VoWiFi) в Астраханской области. Это позволяет звонить и получать вызовы, например, там где нет сотового покрытия, но есть достаточно качественный сигнал Wi-Fi, например, в подвале здания или в многоэтажных зданиях, где на верхних этажах нередки проблемы со связью в традиционном режиме. Вызовы и SMS в этом режиме оплачиваются в рамках обычного тарифа.
Кроме того, компания провела рефарминг частот, что позволило по ее данным нарастить доступные скорости мобильного интернета на 29% по сравнению с декабрем 2021 года. Компания не сообщает о каком диапазоне идет речь, можно предположить, что это диапазон 2100 МГц.
Директор Астраханского отделения билайн Андрей Дмитриев:
«Наши клиенты в регионе все больше пользуются мобильным интернетом. Это подтверждает внутренняя статистика – уже 95% трафика проходит через сети 4G, обеспечивающие скоростной интернет-доступ. В ноябре 2022 года пользователи загрузили и отправили на 20% больше контента, чем двумя месяцами раннее. Наша инфраструктура готова к росту трафика. Мы продолжим развивать сеть 4G в Астрахани и других населенных пунктах региона».
В 2022 году ВымпелКом активно развивал сеть в области, в частности, в Ахтубинске, на базах отдыха для рыбаков в Икрянинском районе, в дачных массивах в пригородах Астрахани. В регионе запущена поддержка VoLTE (голос по LTE).
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теги: билайн ВымпелКом VoWiFi Астраханская область развитие сетей рефарминг
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[Развитие сетей. Астраханская область. Вымпелком. VoWiFi]
билайн ускорил мобильный интернет в Астраханской области
16 января 2023 года, Астрахань, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru. ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) увеличил на 20% скорость мобильного интернета в Астраханской области по сравнению с декабрем 2021 Такой результат достигнут благодаря проведению рефарминга – расширению диапазонов частот для пропуска интернет-трафика.
Директор Астраханского отделения билайн Андрей Дмитриев:
«Наши клиенты в регионе все больше пользуются мобильным интернетом. Это подтверждает внутренняя статистика – уже 95% трафика проходит через сети 4G, обеспечивающие скоростной интернет-доступ. В ноябре 2022 года пользователи загрузили и отправили на 20% больше контента, чем двумя месяцами раннее. Наша инфраструктура готова к росту трафика. Мы продолжим развивать сеть 4G в Астрахани и других населенных пунктах региона».
В 2022 году билайн развивал сеть на территории области, например, в Ахтубинске, базах отдыха для рыбаков в Икрянинском районе, в дачных массивах в пригородах Астрахани. Кроме того, оператор запустил новую технологию VoLTE (Voice over LTE), которая улучшает качество голосовой связи, сокращает время дозвона, позволяет одновременно говорить по телефону и пользоваться мобильным интернетом. Также абоненты билайн в Астраханской области могут звонить и отправлять SMS через сеть Wi- Fi, так как оператор запустил технологию VoWiFi. Благодаря VoWiFi звонки абонентов билайн могут проходить через сеть Wi-Fi там, где конструктивные особенности здания препятствуют прохождению сигнала сотовой сети. Активировать обе технологии можно в настройках телефона. Подключение для абонентов билайн бесплатно, вызовы и SMS оплачиваются по домашнему тарифу.
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