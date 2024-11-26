Развитие сетей: МТС в Астраханской области - в Енотаевском районе развернули обновленную сеть 4G

MForum.ru
26.11.2024,
МТС сообщает о запуске модернизированной сети 4G/LTE в 9 селах Енотаевского района. По данным оператора, позитивные изменения могут ощутить свыше 16 тысяч местных жителей.
В частности, услугами обновленной сети могут пользоваться жители Замьян, Грачей, Ленино, Ветлянки, Востока, Федоровки, Копановки, Волжского и Енотаевки. Установка 10 БС обеспечило разгрузку имеющейся сети, что дополнительно улучшит пользовательский опыт.
«Мы уделяем большое внимание развитию сети в малых населенных пунктах Астраханской области. В течении 2024 года мы обновляли инфраструктуру связи на территории всего региона – улучшения уже почувствовали жители 74 сел и деревень с населением от 20 до 6000 человек, в том числе и Енотаевского района. Благодаря модернизации сети скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%. Наши технических специалисты на достигнутом не останавливаются и продолжают развивать телеком-инфраструктуру на территории региона, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС», - отмечает директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.
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теги: Астраханская область МТС развитие сетей
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