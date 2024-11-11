Развитие сетей: МТС в Астраханской области - обновленную сеть развернули в 74 селах и деревнях региона

11.11.2024, MForum.ru

Это села и деревни с населением от 20 (!) до 6000 человек. Улучшения затронули все 11 районов Астраханской области, в МТС уверены, что их ощутят более 100 тысяч жителей области.

С начала 2024 года новую телеком-инфраструктуру развернули в 74 селах Лиманского, Наримановского, Володарского, Енотаевского, Ахтубинского, Черноярского, Камызякского, Икрянинского, Красноярского, Харабалинского и Приволжского районов Астраханской области. Благодаря обновлению сети скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30% для жителей крупных сел и небольших деревень, в частности одного из самых маленьких населенных пунктов Астраханской области – Баста, где проживают около 20 человек.

Развертывание нового телеком-оборудования позитивно сказалось и на загрузке сети МТС в Астраханской области в целом. Загрузка в ряде районов снизилась, что сказалось на росте доступных абонентам скоростей передачи данных. Более связным стало покрытие сотовой связи в регионе.

"Наши технических специалисты на достигнутом не останавливаются и продолжают развивать телеком-инфраструктуру на территории региона, до конца года в малых населенных пунктах будет установлено еще 4 базовых станции, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС", - отмечает директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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теги: МТС развитие сетей Астраханская область

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