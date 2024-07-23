Развитие сетей: МТС в Астраханской области - расширена сеть LTE на главных городских пляжах Астрахани

MForum.ru
23.07.2024,
Компания МТС сообщает о модернизации и расширении сети LTE на главных городских пляжах Астрахани. Для этого было, в том числе, развернуто новое телеком-оборудование. Улучшения затронули центральный городско пляж, Ассадулаевский и новый пляж в поселке Свободный.
По обезличенным данным, с наступлением купального сезона интернет-трафик на территории пляжей вырос в среднем почти в 3 раза. Благодаря проведенной МТС модернизации сети, доступные для клиентов скорости мобильного доступа к интернету выросли в 2 раза на территории центрального пляжа на острове Городской, Ассадулаевского пляжа и пляжа в поселке Свободный.
«Центральный пляж и другие волжские побережья летом традиционно пользуются большим спросом среди отдыхающих. Мы анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости», — отмечает директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС развитие сетей Астрахань Астраханская область
--
Публикации по теме:
18.09. [Новости компаний] Развитие сетей: Геоаналитика. ВымпелКом проанализировал - откуда прилетали туристы в Астрахань / MForum.ru
31.08. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом в 2023 году завершит рефарминг частот 1800 и 2100 в 31 регионе России / MForum.ru
09.06. [Бизнес] Калейдоскоп: "Коротко о разном". B2B-дайджест / MForum.ru
11.08. [Юг, Северный Кавказ] Развитие сетей: Южный филиал "Ростелекома" ввел в эксплуатацию сеть передачи данных
08.06. [Юг, Северный Кавказ] Развитие сетей сбыта: DIVIZION и «Южный округ» открывают Авторизованный Распределительный Центр / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Официальная премьера Nio Phone 2 состоится 27 июля / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Анонс Huawei Mate 70 задержится до 4 квартала / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Представлен складной смартфон Xiaomi Mix Flip с большим экраном и АКБ 4780 мАч / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: HMD Skyline отличается потрясающим дизайном и простотой ремонта / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno12 F 4G со Snapdragon 685 и 8 ГБ ОЗУ / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Смартфоны Honor Magic 7 получат 200 Мп телефото- камеру и тандемный OLED-экран / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Red Magic 9S Pro выходит на мировой рынок / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 4 получил цельнометаллический корпус уникального дизайна / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Pad 2 с SD 8 Gen 3 и АКБ 9510 мАч / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Letv S3 Pro представлен официально / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Meizu Blue 20 AI – первый смартфон Meizu на базе искусственного интеллекта / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен iQOO Z9 Lite 5G на базе Dimensity 6300 и обещанием обновления до трех лет / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y37 и Y37m представлены официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Представлены дешевые наушники iQOO TWS 1i с режимом низкой задержки / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Представлены iQOO Watch GT с 1,85-дюймовым дисплеем и Blue OS / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo9S Pro+ дебютирует с SD 8 Gen 3 и аккумулятором емкостью 5500 мАч / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20 Pro 5G появился в Индии / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Lava Blaze X с Dimensity 6300, Android 14 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Redmi 13 5G на базе Snapdragon 4 Gen 2 AE и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: Наушники CMF Buds Pro 2 представлены официально / MForum.ru