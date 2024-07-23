Развитие сетей: МТС в Астраханской области - расширена сеть LTE на главных городских пляжах Астрахани

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Астраханской области - расширена сеть LTE на главных городских пляжах Астрахани

23.07.2024, MForum.ru

Компания МТС сообщает о модернизации и расширении сети LTE на главных городских пляжах Астрахани. Для этого было, в том числе, развернуто новое телеком-оборудование. Улучшения затронули центральный городско пляж, Ассадулаевский и новый пляж в поселке Свободный.

 

 

По обезличенным данным, с наступлением купального сезона интернет-трафик на территории пляжей вырос в среднем почти в 3 раза. Благодаря проведенной МТС модернизации сети, доступные для клиентов скорости мобильного доступа к интернету выросли в 2 раза на территории центрального пляжа на острове Городской, Ассадулаевского пляжа и пляжа в поселке Свободный.

«Центральный пляж и другие волжские побережья летом традиционно пользуются большим спросом среди отдыхающих. Мы анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости», — отмечает директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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теги: МТС развитие сетей Астрахань Астраханская область

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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