Розница: T-Mobile US отказывается от 1500-2000 салонов в сети Metro

MForum.ru
04.05.2020,
Сотовая розница уже вряд ли станет прежней после эпидемии ковида-19. Сейчас одни операторы временно закрыли большинство из своих розничных салонов, другие задумываются - а нужна ли им оффлайн-розница в текущем формате и объеме. Единого тренда пока что нет, но рискну предположить, что общий курс на сокращение объемов розничной торговли контрактами сотовой связи сформируется. Нет, о полной замене оффлайна на онлайн-торговлю речь безусловно не идет, скорее об очередной оптимизации розницы.
Так уж совпало, что T-Mobile US собрался отказаться от более, чем 1500 салонов, которые до сих пор работали в сети Metro. По данным Национальной Ассоциации независимых сотовых дилеров (NWIDA), T-Mobile рассылает письма о прекращении работы с рядом магазинов, как принадлежащих дилерам, так и арендуемым.
Важно отметить, что T-Mobile не говорит о какой-либо корреляции своих действий с пандемией, у компании есть для этого решения и другие основания. Прежде всего, это слияние со Sprint, в рамках которого оператор будет избавляться от дублирующих друг друга площадок базовых станций и торговых точек. В частности, теперь контрактами T-Mobile будет торговать сеть Boost. Отказ от части салонов обоснован еще более тривиальной причиной - их недостаточной эффективностью.
Сокращение может затронуть порядка 6 тысяч сотрудников розничных магазинов. Впрочем, беспокоиться о них не стоит, согласно условиям, которыми обременено слияние, T-Mobile уже сделал предложение о продаже части розничных операций оператору Dish Networks, которому предстоит занять в США освободившееся от Sprint место четвертого оператора сотовой связи национального масштаба.
Источник: telecompaper.com
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теги: США розница T-Mobile US
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