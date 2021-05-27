Итоги квартала: МегаФон рассказал об итогах 1q2021 - в основном в зеленых цветах

27.05.2021, MForum.ru

Компания МегаФон сегодня представила данные по итогам 1q2021. Если не обращать внимания на снижение инвестиций в развитие сети, итоги деятельности компании выглядят вполне успешно. Можем сравнить данные, представленные МегаФоном и теми операторами, кто отчитался ранее.

Выручка оператора составила 81,1 млрд руб. Рост небольшой, на 2%, но это рост. Сервисная выручка тоже зеленая, но ее рост пока что скромный - 0,9% до 74,1 млрд руб. Конкуренты показали более высокий процентный рост.

Хорошо показала себя розница с +14,4% до 7,043 млрд руб.

Прочие финансовые показатели:

OIBDA стабильна: 36,113 млрд (+0.3%)

Рентабельность OIBDA: 44,5% (-0.8 пп)

Чистая прибыль: 7,555 (+46,1%)

CAPEX: 7,088 (-38,3%)

В этом блоке бросается в глаза значительное снижение капитальных вложений компании. В МегаФон видимо посчитали, что ранее компания слишком заметно оторвалась от конкурентов по части развития сети и сейчас некоторое время имеет возможность почивать на лаврах. Надеюсь, что компания внимательно следит за активностью конкурентов в развитии инфраструктуры и не упустит момент, когда необходимо будет вновь включиться в эту гонку.

Выручка и OIBDA

Пройдемся по цифрам еще раз. Итак, сервисная выручка. Показатель 74,1 млрд руб в компании связывают с ростом выручки от передачи данных и цифровых услуг, в том числе от реализации решений для организации удаленной работы сотрудников и удаленного управления объектами. Ощутимый вклад дали аналитические сервисы на основе BigData, а также контент-услуги компании, в том числе группы START.

Что помешало выручке вырасти еще более? Основная причина - сохраняющиеся противоэпидемические меры. Это касается неполученных доходов от международного роуминга, свой негативный вклад внес и отток трудовых мигрантов в связи с ограничениями на передвижения между странами. Так и не восстановилась пока что активность абонентов до уровня, на котором она была на момент начала эпидемии. Кроме того, многие были вынуждены оптимизировать свои расходы на услуги.

И все же, данные, получаемые компанией, позволяют ей с оптимизмом рассуждать о перспективах бизнеса. В частности, в 1q2021 наблюдалось постепенное восстановление покупательской активности. Это особенно наглядно проявилось успехами розничной сети компании (+14,4%), прежде всего, хорошо продавались высокомаржинальные смартфоны премиального сегмента. Да и в целом рост на услуги в салонах подрос. Компания не приводит данных об онлайн-продажах, а жаль - было бы интересно последить за успехами в этой области.

OIBDA выросла, рентабельность сократилась, но все изменения незначительны. Снижение в компании поясняют ростом низкомаржинальных продаж и увеличением затрат на рекламу, что сделано в попытках помочь восстановлению активности потребителей.

Хорошая новость в том, что компания продолжает управлять затратами и снижать размер чистого долга, что снижает и стоимость обслуживания долга. Вместе с оптимизацией кредитного портфеля и в результате управления валютными позициями компания смогла нарастить чистую прибыль до 7,6 млрд руб (+46,1%).

Абонентская база

Компания назвала число абонентов - 70,5 млн. Поскольку применяется новая методика их учета, нет возможности судить о динамике изменений. Разве что сравнить с 4q2020? Выходит, что абонентская база приросла на 100 тысяч человек, это рост, но, как говорится, на грани погрешности.

О сети компании

МегаФон в отличие от некоторых других участников рынка называет общее количество базовых станций - 196,5 тысяч по итогам 1q2021. Разбивки по технологиям нет, но компания заявляет, что в сегменте 4G/LTE новое строительство обеспечило рост на 19,6% гг. Это неплохо, учитывая высокие стартовые показатели - следует признать, что МегаФон выполняет свои обещания. Компания заявляла, что временно сокращает инвестиции, но не в части развития инфраструктуры сети. С итогом в почти 200 тысяч BS, МегаФон может себе позволить некоторое время инвестировать меньше, чем другие операторы. Не будем забывать и о широком пуле частот band 7, которым располагает МегаФон, 2х40 МГц обеспечивают компании возможность предлагать абонентам высокие средние скорости при значительной пропускной способности сети.

Подводя итоги, можно говорить о том, что МегаФон сохраняет за собой твердые позиции второго по доходам от сервисной выручки оператора мобильной связи в России.

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