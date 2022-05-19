Пятое поколение: На рынке российского оборудования сотовой связи 4G/5G наметилась конкуренция

19.05.2022, MForum.ru

Очередные новости от компании Yadro (ИКС Холдинг), которая всерьез нацелилась на рынок оборудования сотовой связи. После того, как развалился проект совместного предприятия с Nokia, Yadro стало набирать специалистов, которые до февраля работали в центрах разработки Nokia и Intel. Об этом рассказывает Никита Королев, КоммерсантЪ.

Производить продукцию, которую планируют разработать в компании ООО «Ядро центр технологий мобильной связи» намечено на предприятии в Дубне с производственной мощностью до 1 млн единиц в год.

Как известно, в России "отечественное оборудование" сотовой связи пытается разрабатывать компания "Спектр" (Ростех). Забавно, что в этом проекте структуры ИКС Холдинга также участвуют. Теперь, выходит, наметилась конкуренция между участниками проекта? Что же, это хорошо, т.к. без конкуренции высоки риски получения на выходе недостаточно качественного и очень дорогого продукта.

Открытым остается вопрос элементной базы. Как по части мощных полупроводников для СВЧ-диапазонов, так и по части процессоров для обработки сигналов в России, собственного производства на сегодня нет. Этим список недостающий компонентов не исчерпывается. Разработать оборудование можно, особенно с учетом наличия специалистов, располагающих соответствующим опытом работы в структурах ведущих мировых производителей соответствующего оборудования, а вот наладить массовое производство, не обеспечив бесперебойную работу цепочек поставок всей необходимой номенклатуры электронных компонентов, вряд ли получится.

Остается надеяться на то, что после того, как договорятся основные стороны конфликта 24.02, с поставками необходимых западных компонентов не останется существенных проблем. \\

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теги: телеком отечественное оборудование сотовой связи Yadro ИКС-Холдинг 5G Ядро