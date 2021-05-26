5G: Ростеху разрешат сорвать сроки по налаживанию серийного выпуска оборудования 5G?

MForum.ru
26.05.2021,
В Минцифры готовы изменить требования, которые устанавливались в отношении Ростеха, в рамках проекта субсидирования государством разработки и налаживания серийного выпуска оборудования 5G. Подготовлен проект соответствующего решения правительства, сообщают Ведомости.
В тексте решения два существенных изменения. Одно из них подразумевает, что если сейчас всей разработкой и освоением субсидий должен заниматься только головной офис Ростеха, то проект поправок даст право на передачу субсидий и обязанностей по разработке отдельных фрагментов оборудования в дочерние структуры Ростеха.
Это усложнит контроль за проектом, поскольку вырастет число ответственных.
Второе изменение еще более неприятно. Если ранее в тексте говорилось, что результат реализации программы выпуска оборудования 5G будет достигнут в случае, когда не только разработан "системный проект", но и обеспечен серийный выпуск. В новой версии текста, формулировка иная - говорится о разработке системного проекта и "обеспечении" выпуска оборудования.
Это можно толковать так, что проект можно будет счесть исполненным не тогда, когда будет налажен серийный выпуск российского оборудования 5G, а намного ранее, например, когда будет готов проект по запуску серийного производства.
Выглядит это все, как попытка заранее подстраховать Ростех на случай, если что-то пойдет не так. Субсидии в этом случае окажутся получены и освоены, а вот выпуск серийного оборудования может затянуться не неопределенные сроки, по крайней мере, к 2024 году серийный выпуск комплексного отечественного решения 5G не начнется. И это плохой для страны сценарий развития событий.
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