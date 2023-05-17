Оборудование: Российский разработчик создал прототип репитера 5G mmWave и достиг скорости 1,3 Гбит/с на тестах с МТС

MForum.ru
17.05.2023,
Разработку прототипа выполнил резидент «Сколково» - ООО «Мэтрикс Вейв». Это совсем небольшая компания, история которой началась в 2019 году. Специализируется на разработке антенн на метаповерхностях с фиксированным лучом. Такие антенны, как правило, применяются в спутниковой связи, в пользовательских терминалах. Бизнес пока что скромный, выручка за 2022 год - всего 7 млн рублей, прибыль - 616 тыс. Другое направление разработок компании - семейство продуктов для улучшения покрытия 5G mmWave, антенны для субтерегерцовых диапазонов для перспективных систем связи 6G и репитер 5G mmWave.
Прототип репитера 5G n257 испытали на инфраструктуре МТС в Краснодаре - внутри помещения и на улице.
В рамках теста проверялась возможность успешной ретрансляции сигнала диапазона 26,5 ГГц - 29,5 ГГц внутрь помещения с улицы с поворотом за угол. Скорость передачи в нисходящем канале достигала 1,3 Гбит/с.
В тесте были задействованы как спектроанализаторы с рупорной антенной, так и доступные на рынке смартфоны миллиметрового диапазона.
Сети 5G в России не запущены. Но мы все еще верим, что вскоре ситуация изменится и начнется этап массового развертывания этой технологии в нашей стране. Основными будут диапазоны ниже 6 ГГц, но в каких-то точках с высокой востребованностью трафика операторы начнут ставить также оборудование, работающее в миллиметровом диапазоне частот. Могут оказаться востребованными и такие вот репитеры, поскольку сигнал сотовой сети в этом диапазоне не слишком хорошо «пробивает» стены и даже окна.
В публикации, приложенной к этой заметке, показан пример создания сложных антенных систем на метаповерхностях для полезных нагрузок NTN спутниковых группировок.
«Некоторые технические особенности метаповерхностей очень полезны для задач репитеров / ретрансляторов или умных отражательных поверхностей (чем мы в т.ч. занимаемся)», - поясняет Анатолий Шутов, Мэтрикс-Вейв. «Например для ретрансляторов можно создавать требуемой формы диаграмму направленности (веер / косеканс / многолучевые и т.д), можно делать с высокой направленностью = с узким лучом (для увеличения энергетики линка). Ну и другие параметры - поляризации, работа в частотах существенно выше 20 ГГц и т.д. Последнее нужно для диапазонов n259 / n260».
Научная статья (англ.): Design of a multibeam metasurface antenna for LEO satellite communications payload.
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теги: МТС отечественное оборудование 5G пятое поколение тесты mmWave
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