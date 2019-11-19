Телеком: Конспекты: Что влияет на развитие сетей 5G и следующих поколений в России

19.11.2019, MForum.ru

Гульнара Хасьянова, генеральный директор ПАО "Микрон", исполнительный директор Союза ЛТЕ, выступила 14 ноября 2019 года на конференции "Развитие сетей беспроводной связи в России - 5G Future Russia 2019". Вашему вниманию - конспект презентации.

Для начала хотелось бы отметить талантливо составленную программу мероприятия - мы начали с мировых тенденций и движемся к российскому рынку, на который приземляем эти тренды.

Сегодня очевидно, что ситуация на отечественном рынке существенно меняется.

В первую очередь, изменения касаются сетевого оборудования.

Здесь можно выделить три основных фактора.

Первый из них связан с рынком вендоров, поставщиков решений для операторов. Этот сегмент претерпел значительные изменения в последние годы.

Также усиливает свое влияние фактор появления новых бизнес-моделей, связанных с тем, что 5G это, во-многом, переход к софтовым решениям.

И, конечно, стоит посмотреть на ситуацию с позиций российского наблюдателя. Какие у нас возникают проблемы, ограничения при попытках внедрения 5G? Какие есть планы развития в связи с принятыми в РФ документами?

За последние 30 лет, развиваясь от 2G к 3G, от 3G к 4G, мы привыкли к тому, что традиционные вендоры предлагают нам решения, используя "модель матрешки": берут существующую сеть, делают на ней апгрейд, показывая таким образом "следующее поколение".

При этом стоит отметить, что таких традиционных вендоров становится все меньше и меньше на протяжении последних 10 лет. К пятому поколению подошли, по сути, 2-3 вендора, способных продемонстрировать, что апгрейд сети может привести к появлению новых сервисов.

Учитывая, что объем инвестиций в R&D 5G, который объявляют вендоры, превышает десятки миллиардов долларов, - на таком рынке могут работать все меньше традиционных поставщиков.

С другой стороны, в отрасли и в мире произошли значимые перемены. В течение почти 30 последних лет лидировали те, кто больше инвестировал в развитие и на своих рынках боролся за клиента - за оператора в нашем случае. В последние 1.5 года мы видим впервые за долгие годы переход от рыночного подхода к регулируемому. Эта тенденция отчетливо проявилась после начала торговой войны между США и Китаем. Стало понятно, что рынок 5G, уже не будет привычно "рыночным" -поскольку 5G напрямую связано с национальной безопасностью, соответствующее регулирование неизбежно.

Дальше последовали "чиповые войны". Мускулы стали показывать не на софте, а на аппаратной части, на ЭКБ. Мир разделился на два полюса. На одном продолжают использовать компонентную базу, не сталкиваясь с ограничениями. На другом вендоры уже столкнулись с ограничениями в поставках современной компонентной базы. Поставки ЭКБ и их возможные ограничения - это серьезный рычаг давления, и требуется обезопасить себя от возможных рисков. Один из способов – снизить зависимость от поставок американских компаний и компаний, находящихся под влиянием США. Формируется понимание необходимости создания собственной ЭКБ.

Это существенное изменение бизнес-ситуации и картины мира, которое мы не видели и не ожидали в последние десятилетия.

В итоге, когда традиционных вендоров становится все меньше, а ситуация становится все более политизированной, по сути, рынок, на котором эти вендоры успешны, определяется тем, на какой ЭКБ построено решение. Мы, в России, не должны игнорировать этот фактор, поскольку можем столкнуться с ограничением поставок или прекращением технической поддержки в любой момент.

Второй важный фактор - зарождающиеся новые модели производителей.

Принципиальным образом меняется инфраструктура сети, что создаёт возможность для изменения бизнес-модели. Виртуализация вместо использование аппаратных платформ, стандартизация интерфейсов между максимальным количеством элементов сети - открывают дорогу на рынок новых участникам.

Применительно к России, с нашим хорошим опытом создания софта, это означает, что российские разработчики могут самостоятельно или в кооперации с другими участниками мирового рынка, попробовать свои силы в выходе на рынок решений для операторов сотовой связи.

При этом, операторы сотовой связи, включая российских, уже высказывают свою заинтересованность в Open RAN. Сегодня эту тему докладчики уже поднимали и в последующих выступлениях она также будет обсуждаться.

Также следует учитывать планы Российской Федерации по развитию 5G как инфраструктуры государственной программы "Цифровая экономика", которая сформирована в соответствии со "Стратегией развития информационного общества с 2017 до 2030 года», утвержденной Указом президента РФ.

Этот документ предписывает развитие отечественных телекоммуникационных технологий – применение российского софта и российской ЭКБ. Таких требований ранее никогда не выдвигалось.

Для того, чтобы решить эту задачу, заявлено много проектов в рамках программы "Цифровая экономика". И при этом буквально одно неверное решение может обрушить развитие технологий, развитие рынка на 10-15 лет, каждая ошибка критична для дальнейшего технологического развития и для информационной безопасности страны.

Вопрос очень сложный, и бюджет пока слабо исполняется. Но есть и хорошие новости. Уже подписаны дорожные карты по сквозной цифровой технологии, создан ряд консорциумов.

Первый, это соглашение Ростелекома и Ростеха по созданию отечественных решений в пятом поколении. Есть ряд других игроков, производителей, объединяющих силы ради создания решений. Есть компании, которые берутся за разработку определенных элементов сети 5G, и есть все предпосылки того, что российские производители могут это сделать. Российские производители ПО также не дремлют и смотрят в сторону 5G, рассчитывая предложить рынку свои сервисы.

При этом мы понимаем, что есть сроки, которые связаны с необходимостью высвобождения частотного спектра, а также, что есть планы, согласно которым, к концу 21-го года в РФ должны быть запущены сети 5G на территории 10 городов-миллионников.

То есть, с одной стороны, нужно, чтобы мы разработали что-то свое, а с другой стороны, сети 5G нужно готовить к запуску уже сегодня. И существование такого "цифрового разрыва" не позволяет нам принимать решения поспешно. Потому что, если мы сейчас сделаем так, как делали всегда, то мы не только не решим стратегические задачи, но и будем иметь дело с различными рисками из перечисленных выше.

Какие же ближайшие задачи нам необходимо совместно в отрасли решать?

Прежде всего, нам необходимо определиться со сроками появления отечественных решений. Определить, в какие сети, в какие технологии они смогут встраиваться.

Следует определиться, намерены ли мы работать в системе традиционных вендоров. Если мы поддерживаем тему Open RAN, то следует обозначить это в регуляторике.

В любом случае, должна быть возможность встраивания российских решений в дальнейшем в те решения, которые будет разрешено использовать сегодня. Почему мы не можем просто подождать появления российских решений? Потому что, если сейчас ограничивать применение зарубежных решений, то не получится в срок выполнить требования программы "Цифровая экономика" и обеспечить внедрение сетей 5G к 2021 году. Сейчас можно работать только с существующими вендорами, поскольку только они располагают решениями, позволяющими выполнить заданные программой цели.

Но, пуская зарубежных вендоров на российский рынок, следует его таким образом отрегулировать, чтобы были учтены те факторы влияния, от которых зависит дальнейшее развитие событий. Каждый зарубежный вендор должен понимать, что в России к нему будут предъявляться определенные требования, учитывающие эти три фактора.

Скорее всего, это будут требования по локализации. Возможно, будут требования по совместимости, что позволит в дальнейшем встраивать отечественное оборудование в закупленные на первом этапе сетевые решения.

Также требования, обеспечивающие возможность постепенного импортзамещения компонентов комплексного решения на отечественные компоненты - ЭКБ, которую можно разрабатывать, а в дальнейшем и производить в РФ.

Первый документ, который уже вышел в рамках стратегии импортзамещения - Постановление Правительства №878, формирующее реестр отечественного оборудования. Задача Минпромторга - собрать релевантный реестр решений поставщиков отечественного оборудования и во взаимодействии с Минкомсвязи сформировать требования, способствующие тому, чтобы отечественные решения нашли свое место на сетях 5G.

Задача нетривиальная. Мы такие раньше никогда не решали. Но, с учетом присутствующих на рынке трех факторов, нам придется ее решать. Чтобы сети развивались с учетом вектора развития информационного общества и интересов страны. С тем, чтобы у нас в России появились производители отечественного оборудования.

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теги: телеком пятое поколение 5G конспекты Гульнара Хасьянова Союз ЛТЕ