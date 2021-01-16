5G: Доля Open RAN оборудования на российских сетях 5G может достичь 80% через 10 лет?

16.01.2021, MForum.ru

КоммерсантЪ обсуждает тему перехода российских операторов сотовой связи на оборудование с открытым интерфейсом OpenRAN после прогноза Deloitte. Суть прогноза в том, что доля оборудования с открытым интерфейсом в сетях российских операторов связи может достичь 80%.

Рассуждая о таких возможностях следует выделять два тренда: понимание желательности хотя бы частичного перехода на отечественное оборудование при условии его конкурентоспособности с зарубежным, и желание снизить издержки и зависимость от немногочисленных вендоров проприетарных комплексных решений за счет перехода к использованию более конкурентного оборудования OpenRAN при условии, что это не повлечет роста издержек и снижения качества работы сетей.

Операторы сейчас действительно внимательно приглядываются к теме OpenRAN.

Причина в том, что некоторые считают, что появление на рынке множества вендоров отдельных элементов сети обеспечит повышение уровня конкуренции и заметное снижение цен на сетевые элементы.

Есть и не менее обоснованные мнения, что общая стоимость владения сетью, "сшитой" из элементов, закупаемых у множества отдельных вендоров, может оказаться не ниже, чем при покупке комплексных решений под ключ у существующих крупных вендоров. Здесь и логистика, и необходимость в собственном квалифицированном персонале и возможное снижение качества и набора функциональностей такой сети по сравнению с сетями на частично проприетарных решениях.

В итоге мы можем наблюдать, что на рынке часть операторов очень активны в теме OpenRAN, есть также японская Rakuten, которая уже запустила сеть 5G с использованием подходов OpenRAN. Все внимательно смотрят за этими инициативами. Также можно видеть, как другие операторы спокойно заключают мега-контракты на закупки традиционных решений в течение ближайших 5 лет.

В России, как всегда, особенная ситуация. Здесь сейчас царствует идея срочного создания на коленке собственных решений 5G. И понятно, что поскольку в схеме 5G NSA предусматривается тесное взаимодействие оборудования 5G и оборудования 4G, то при переходе на отечественные решения 5G может потребоваться и замена на отечественные решения всего остального парка оборудования, прежде всего, сети 4G/LTE. А это, как минимум, очень дорого.

Печальнее всего то, что никакого отечественного оборудования, особенно если говорить о комплексных и проверенных решениях, все еще не существует. Да и когда оно появится, тотально заменять оплаченное, закупленное, установленное и хорошо работающее оборудование 4G на непроверенное отечественное решение - идея весьма спорная. Как и идея декретировать строительство 5G на принципах OpenRAN. Тем не менее, уже прозвучала идея АНО "Телекоммуникационные технологии" строить сети 5G на оборудовании с открытыми интерфейсами. А вот в "Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники" уверены, что операторам пока что удобнее и дешевле использовать готовые решения традиционных вендоров.

В общем, тема сложная, комплексная и лучше бы предоставить ее решение исключительно операторам. Хотя бы потому, что это они инвестируют в закупку оборудования свои средства, потому что именно им предстоит эксплуатировать это оборудование, потому что с них будут спрашивать за качество работы сетей. Но, конечно, на это рассчитывать не приходится, с каждым годом государство, чиновники, стремятся забрать себе решение как можно большего числа вопросов. Так что решение по теме OpenRAN может оказаться сколь угодно волюнтаристским. Крайними, как обычно, окажутся абоненты - именно нам придется платить за любые решения, ошибочные или верные, именно нам придется столкнуться со снижением темпа развития сетей связи в стране, а может быть и со снижением качества сетей в случае любых ошибочных решений.

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теги: телеком Open RAN OpenRAN 5G пятое поколение число базовых станций