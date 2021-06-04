Пятое поколение: Ростелеком создаст в Москве индустриальные 5G полигоны

04.06.2021, MForum.ru

Соответствующее соглашение заключили Ростелеком и Правительство Москвы. В рамках этой договоренности в Москве будут созданы так называемые индустриальные полигоны с инфраструктурой сетей 5G. Кроме того, стороны займутся формированием в 2021-2022 годах портфеля перспективных сценариев использования 5G в различных отраслях экономики и социальной сферы. ДИТ Москвы обеспечит координацию.

Организация индустриальных полигонов - это из дорожной карты развития сетей 5G в России, утвержденной правительством России. По задумке, полигон будет содействовать внедрению решений 5G в различных отраслях экономики и социальной сферы, поиску новых бизнес-моделей, апробации цифровых сервисов и услуг в реальных условиях.

Планируется создание индустриальных полигонов на базе городских объектов (участков транспортной сети, производственных предприятий, социальных учреждений и т.п.). На территории выбранного объекта Ростелеком развернет полноценную инфраструктуру сетей 5G и, что не менее важно, экосистему сервисов на их базе.

К сожалению, нет данных, на базе какого оборудования - российского или импортного, с привлечением каких частотных ресурсов будет проводиться развертывание "индустриальных полигонов". Без этой информации трудно сформировать отношение к этой инициативе.

UPD: На запрос редакции получили следующие ответы пресс-службы оператора:

«Ростелеком» (крупнейшие компании России, входящие в РСПП поддержали ) предлагает использовать на полигонах как отечественное, так и зарубежное оборудование и решения. Импортное оборудование нужно, чтобы развернуть тестирование в самые короткие сроки (отечественное оборудование пока разрабатывается).

Планируется, что будут задействованы все диапазоны, доступные в России для создания сетей 5G. Тестироваться будут самые разнообразные сервисы, которым нужны возможности различных диапазонов: для одних важнее широкое покрытие (низкий и средний диапазоны), для других — максимальная скорость передачи данных на ограниченном участке (высокий диапазон).»

К участию в работе полигона планируется активно привлекать потребителей и разработчиков цифровых сервисов и услуг с использованием стандарта 5G.

В отличие от пилотных зон, подчеркивают партнеры, на полигонах буду отрабатываться сценарии совместного применения 5G в комплексе с другими современными технологиями - AR/VR, AI, робототехникой и т.п. Есть ли разница с тем, чем занимаются так называемые лаборатории 5G, имеющиеся, например, у МТС, Билайна?

«Столичный 5G-полигон станет центром притяжения компетенций, который объединит операторов, разработчиков новых цифровых сервисов и их индустриальных потребителей. В результате появятся уникальные бизнес-партнерства для отработки инновационных отраслевых решений в реальных условиях использования. Нам важно на деле показать потенциальным заказчикам преимущества 5G-технологий, которые помогают существенно повысить эффективность бизнеса, городского хозяйства и социальной сферы», — отметил вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

Соглашение о сотрудничестве подписали мэр Москвы Сергей Собянин и президент Ростелекома Михаил Осеевский. Высокий уровень представительства властей Москвы призван подчеркнуть, к чьему проекту в области 5G особенно благосклонны.

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