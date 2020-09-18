5G: В Глобалинформсервис ведут разработку отечественного решения 5G

MForum.ru
18.09.2020,
В дочерней структуре ЛИЦ Глобальные беспроводные системы связи компании Глобалинформсервис занимаются разработкой базовой станции 5G. Начало ее производства запланировано на 2023 год.
Пока что компания занимается исследованием и разработкой алгоритмов и ПО. Уже разработана архитектура. К концу года планируется выйти на разработку ТЗ и опытного образца. У компании уже есть опыт разработки базовой станции 4G/LTE-A, которая еще не завершена. Но, понятно, что процессы разработки во-многом схожие.
Для реализации разработки создан консорциум в который входит ЛИЦ Глобалинформсервис, неназванный индустриальный партнер (а что так скромно?), а также ФГУП НИИР, который "помогает в научной части проекта".
Источник: cnews.ru
Понятно, что отдельно базовые станции 5G никому особенно не нужны, нужны комплексные решения хотя бы на уровне радиоподсистемы 5G RAN, желательно с поддержкой самоорганизации и самооптимизации сети на базе AI. И решение ядра сети. Из заметки не очень ясно, замахиваются ли в консорциуме на такое решение или пытаются сконструировать решение для небольших выделенных сетей, где требования могут быть чуть проще, чем у больших операторов мобильной связи и ШПД.
В общем, что-то разрабатывают, пожелаем успеха, будем приглядывать за тем, как движется. Лишь бы все эти процессы не убаюкали регуляторов и не заставили бы их принять решение ждать обещанного 2023 года, а до этого не выдавать частоты российским операторам. Ведь не факт, что в 2023 году появится серийное, работоспособное и кем-либо востребованное отечественное оборудование. Путь разработчика тернист и не всегда завершается хорошим результатом.
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теги: телеком 5G пятое поколение оборудование инфраструктуры Глобалинформсервис
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