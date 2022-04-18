Розница: Как купить смартфон вдвое дешевле? МегаФон начинает продавать восстановленные гаджеты

18.04.2022, MForum.ru

Сейчас, когда цены и ассортимент импортной электроники меняются самым непредсказуемым образом, а ее поставки могут быть затруднены, тема восстановленной техники заиграла новыми красками. В МегаФон оперативно адаптировались к ситуации - к действующей программе trade-in (выкупа у абонента его прежнего устройства при покупки нового) оператор запускает продажу восстановленных смартфонов. Также оператор планирует в ближайшее время начать выкупать устройства у абонентов, готовых их продать.

Восстановленные телефоны можно приобрести через интернет-магазин МегаФона. Как и на новые, на них распространяется гарантия, но при этом стоимость таких устройств может быть существенно (вплоть до 60%) ниже, чем у новых.

Не стоит думать, что оператор просто покупает смартфоны у одних людей, а затем продает их другим. Устройство обязательно проходит предпродажный сервис - его тестируют и, если это необходимо, проводят замену тех или иных компонентов.

МегаФон не открывает Америку, продажа восстановленных смартфонов в мире распространена, более того, в последние годы в этот сегмент выходят как крупные онлайн-сети, так и некоторые производители смартфонов, например Apple.

«Мы видим большой потенциал роста в сегменте восстановленной цифровой техники. В 2022 году спрос на смартфоны перераспределился в средний ценовой сегмент, тогда как в 2021 году покупатели активнее приобретали устройства стоимостью свыше 50 тыс. рублей. Новый формат продаж позволит нам удовлетворить спрос той категории клиентов, которая хочет пользоваться самыми современными гаджетами, но при этом не готова переплачивать», – комментирует Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона.

Пока что услуга будет доступна только для жителей Московского региона, клиентам МегаФона предлагается выбор из более, чем 200 моделей восстановленных аппаратов таких брендов, как Apple, Samsung, Xiaomi, Honor/Huawei, OnePlus и Realme.

Поставщиком бэ-у телефонов выступает компания Smart Bazar у которой уже есть двухлетний опыт работы в сегменте восстановленной цифровой техники. Компания получает лучшее из того, что сдали по программе trade-in в розницу МегаФона и Связного. Также источником пополнения пула гаджетов являются так называемые витринные образцы или даже новые аппараты вся "проблема" с которыми - это полученные дефекты упаковки.

«Восстановленный смартфон практически ничем не отличается от нового, каждое устройство мы проверяем по 55 уникальным параметрам, чтобы предоставить клиентам только самый лучший товар. Появление таких смартфонов в крупных розничных сетях позволит сделать вторичный рынок гаджетов прозрачным для покупателя», – отмечает Александр Ельчин, генеральный директор Smart Bazar.

В ближайшие две недели МегаФон собирается запустить также программу выкупа смартфонов - с прямым зачислением средств за них на банковскую карточку. Для сдачи смартфона необходим только паспорт. В связи с чем возникает вопрос - как в компании собираются решать проблему с тем, что в магазины могут понесут сдавать украденные или отнятые у людей смартфоны? Видимо, необходимость предъявления паспорта посчитали достаточным барьером против такого...

Можно вспомнить, что в 2018 году продажи восстановленных iPhone 6s и iPhone 7 пробовал запускать МТС, причем аппараты были восстановлены непосредственно Apple. Восстановленные смартфоны Apple можно было также приобрести, например, на Яндекс.Маркете.

пресс-релиз МегаФон

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости, канал в Дзен

теги: МегаФон розница восстановленные