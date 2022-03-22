Мобильные кассы: МТС представила новую кассу с поддержкой СБП

МТС выпустила новую модель онлайн-кассы - МТС Касса 5 Pro. Устройство позволяет проводить безналичные расчеты через систему быстрых платежей (СБП), что не требует наличия у клиента банковской карты, а у предприятия - какого-либо дополнительного терминала.

МТС Касса 5 Pro работает с СБП. Напомним, для предприятий малого и среднего бизнеса при работе через СБП обнулена комиссия за прием и перевод средств до 1 июля 2022 года. Для принятия оплаты с помощью системы кассир формирует чек, а затем в один клик выводит на экран QR-код. Покупатель сканирует его камерой смартфона и подтверждает оплату в приложении банка. Устройство создано на базе тайваньского процессора MediaTek с тактовой частотой 1.8 ГГц и работает под управлением ОС Android 9.0. По сравнению с предыдущими моделями, как заявляет МТС, производительность кассы выросла примерно вдвое, при этом вес модели снижен до 345 грамм. Разрешение сенсорного экрана выросло с 1280х720 до 1440х820.

В качестве еще одной особенности терминала, в МТС говорят о присутствии в нем встроенного матричного сканера изображений. Применение сканера вместо камеры позволяет снизить время сканирования до 0.1 с и повысить дальность сканирования с 10 до 25 см. Сканер справляется с чтением даже изогнутых и до некоторой степени поврежденных штрих-кодов, он может работать в том числе в условиях плохой освещенности.

«Система быстрых платежей работает без карт, терминалов и эквайринга и с учётом обнуления комиссии за перевод средств является максимально удобной для малого бизнеса. Наш гаджет поддерживает СБП и отвечает всем запросам предпринимателей к современным мобильным онлайн-терминалам. Выпуск этой модели сравним с выпуском нового флагманского смартфона. Мы сделали МТС Кассу 5 Pro быстрее, легче и ярче предыдущих, и пользователей точно порадует наш новый «объектив» для сканирования товаров», — отметил генеральный директор МТС Кассы Максим Исаев.

Встроенная поддержка NFC позволяет отказаться от дополнительного терминала эквайрнга, предназначенного для работы с бесконтактными банковскими картами и pay-системами, рассчитанными на использование смартфона с NFC. Ставка эквайринга фиксирована, она составляет 2.3%.

Всем пользователям МТС Касс оператор обещает бесплатное обновление ПО при изменениях в требованиях налоговиков и техподдержку 24/7. Кассу МТС Касса 5 Pro можно взять в аренду - по 2690 руб. или приобрести за 18 900 руб.

Приобретаемая касса интегрирована с государственными системами, CMS-платформами, популярными ERP. В МТС разрабатывают решения для разных видов торговли: продажи маркированного товара, предоставления услуг, торговли в интернете, ведения сезонного бизнеса и так далее.

пресс-релиз МТС

На текущий момент использование СБП - безусловно более выгодно, чем применение любого вида систем с банковским эквайрингом за счет нулевой комиссии. Возможно, срок действия "каникул" продлят и после июля, так что терминал наверняка успеет окупиться у многих его покупателей. Да и в дальнейшем, если комиссия окажется меньше традиционной, при использовании пластиковых карт, использование терминалов с поддержкой СБП будет оставаться предпочтительным. По крайней мере, если налоговики не будут вставлять палки в колеса при ее использовании. В любом случае, на текущий момент предложение МТС представляется симпатичным.

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