Аварии: AT&T оставила десятки тысяч абонентов без связи и интернета более, чем на 10 часов

MForum.ru
24.02.2024,
Американский оператор AT&T, обслуживающий в США услугами 4G/5G около 290 млн человек, в четверг 22 февраля был недоступен для нескольких десятков тысяч абонентов более, чем 10 часов подряд. Авария затронула также общенациональную сеть общественной безопасности FirstNet.
Хотя авария затронула ничтожно малую долю от всех абонентов, ей активно заинтересовались федеральные власти, запустив собственное расследование - не является ли этот сбой результатом кибератаки. Подключились Федеральная комиссия по связи (FCC), Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA), ФБР и Министерство внутренней безопасности (DHS). В общем - вся королевская рать. Официальная позиция оператора - "сбой был вызван применением и выполнением неправильного процесса, использованного при расширении нашей сети", - сообщает Reuters.
В общем, случай вроде бы вполне рядовой - сравнительно небольшой по масштабам сбой на сети. Но нервная реакция большого числа федеральных агентств вызывает вопросы. Возможно, это как-то связано с приближающимися выборами или с геополитической ситуацией в целом. Враждебные кибероперации, за которыми могут стоять государственные ресурсы - давно не новость. Впрочем, в США власти всегда реагируют на сбои в сети активно. В 2021 году американские регуляторы потратили $19.5 млн на расследование аварии на сети T-Mobile, которая длилась более 12 часов и привела к более, чем 20 тысячам неудачных вызовов службы экстренной помощи.
Что же, современные сети связи - очень сложная система, которую приходится не только эксплуатировать, но и постоянно развивать "в боевом режиме" - не останавливая обслуживания клиентов. Не удивительно, что иногда возникают проблемы, которые, стоит это признать, операторы и вендоры всегда оперативно решают. Конечно, аварии сети - неудобны для населения и бизнеса. Смиряться с тем, что они все же иногда случаются, не хочется. У операторов по этому вопросу - та же позиция. Сбои, как правило, даже без вмешательства властей, приводят к существенным материальным потерям оператора, а также к снижению лояльности абонентов. И если решить проблему с железом и ПО, как правило, можно быстро, то потерю абонентов и клиентов, которые могут принять решение о переходе к другому оператору, компенсировать намного сложнее и затратнее.
В любом случае, любая авария на сети оператора связи сегодня, это еще и повод перепроверить действенность мер по обеспечению достаточного уровня киберзащиты сети. Поскольку сети операторов тесно интегрированы с интернетом, а число сотрудников, имеющих доступ к инфраструктуре сети достаточно велико, то мероприятия по обеспечению киберзащиты должны быть активными и многоконтурными.
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теги: аварии США
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