Аварии: Очередная авария на сети МегаФон

13.06.2017, MForum.ru

Как и ожидалось, сеть МегаФона (это могут ощущать на себе и абоненты так называемого оператора Yota), вновь лихорадит. Причина та же, что и в прошлый раз - мудрый выбор поставщика решения и экономный подход.

Проблема связана с HLR/HSS/Auc/MNP. Их у МегаФона два - в Москве и в Поволжье. Оба, мягко сказать... загружены. Когда падает один узел или хотя бы перегружается, приходится уводить трафик на другой, он также быстро добирается до состояния высокой загрузки/перегрузки.

Что привело МегаФон к такой ситуации, техническая некомпетентность руководства (в том числе людей, покинувших компанию после первой аварии) или банальная жадность тех, кто не выделяет средств на расширение оборудования или покупку более надежного/производительного решения?

В итоге имеем извинения от "МегаФона". Вы ими удовлетворены? Сколько еще таких сбоев впереди?

UPD: У МегаФона, похоже, больше HLR. Что несколько сглаживает проблему, но не является ее решением. При отказах московского HLR раскидать нагрузку полностью по другим узлам сложно, мощностей не хватает. Отсюда наблюдаемые эффекты отказов в обслуживании.