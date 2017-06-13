Аварии: Очередная авария на сети МегаФон

MForum.ru
13.06.2017,
Как и ожидалось, сеть МегаФона (это могут ощущать на себе и абоненты так называемого оператора Yota), вновь лихорадит. Причина та же, что и в прошлый раз - мудрый выбор поставщика решения и экономный подход.
Проблема связана с HLR/HSS/Auc/MNP. Их у МегаФона два - в Москве и в Поволжье. Оба, мягко сказать... загружены. Когда падает один узел или хотя бы перегружается, приходится уводить трафик на другой, он также быстро добирается до состояния высокой загрузки/перегрузки.
Что привело МегаФон к такой ситуации, техническая некомпетентность руководства (в том числе людей, покинувших компанию после первой аварии) или банальная жадность тех, кто не выделяет средств на расширение оборудования или покупку более надежного/производительного решения?
В итоге имеем извинения от "МегаФона". Вы ими удовлетворены? Сколько еще таких сбоев впереди?
UPD: У МегаФона, похоже, больше HLR. Что несколько сглаживает проблему, но не является ее решением. При отказах московского HLR раскидать нагрузку полностью по другим узлам сложно, мощностей не хватает. Отсюда наблюдаемые эффекты отказов в обслуживании.
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
19.05. [Новости компаний] Аварии: МегаФон оставил абонентов без связи в ряде городов России / MForum.ru
14.03. [Новости компаний] Дайджест: Day-by-Day, 2016.03.12-13, выходные. Телеком и Роботы / MForum.ru
03.03. [Новости компаний] Дайджест: Day-by-Day, 03 марта 2016 года, среда. Дайджест Телеком и Роботы / MForum.ru
26.02. [Новости компаний] Дайджест: Day-by-Day 2016-02-26 / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Конспекты: Андрей Патока о техническом развитии сети Билайн в 3q2014 / 9M2014 / MForum.ru
14.06. [Новинки] Это интересно: Крепкая «звонилка» Nomu T10 выдержала дроп-тест / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Moto E4 и Moto E4 Plus – теперь официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Oppo R11 Plus с 6-дюймовым AMOLED-дисплеем и АКБ 4000 мАч представлен официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Vkworld F2 с сенсором Sony IMX149 оценен в $60 / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Blackview BV8000 Pro – защищенный смартфон с мощной платформой / MForum.ru
08.06. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 836 – флагман линейки Qualcomm второй половины 2017 года / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: HomTom HT30 с корпусом Fluff Paint оценен в 70 евро / MForum.ru
07.06. [Новинки] Это интересно: Android Marshmallow стал самой массовой версий Android / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Oppo раскрыла подробности о R11 / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: ZTE V870 представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Дебютировали Apple iPad Pro 10.5 и 12.9 с iOS 11 / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Play будет доступен для предзаказа с 8 июня / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: LG X500 c 13 Мп камерой и аккумулятором 4500 мАч представлен официально / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы BQ-5201 Space - первый 8-ядерный смартфон в линейке BQ / MForum.ru
05.06. [Новинки] Это интересно: Leagoo M5 Edge претендует на звание самого компактного 5-дюймового смартфона / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: ZTE nubia Z17 сочетает Snapdragon 835 и 8GB ОЗУ / MForum.ru
01.06. [Новинки] Это интересно: На Computex представлен прототип ноутбука с настольной Windows 10 на базе Snapdragon 835 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M3 Lite 10 – планшет на базе Snapdragon 435 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Компоненты: Samsung анонсировала планы по переходу на 4 нм техпроцесс / MForum.ru
31.05. [Новинки] Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone / MForum.ru