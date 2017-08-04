Итоги: VEON на позитиве. Разбор итогов 2q2017.

04.08.2017, MForum.ru

Начиная рассуждать об итогах второго квартала и успехах VEON, вспомним, что история бренда началась совсем недавно - 27 февраля. Бренд заявил два стратегических направления развития - "лучший провайдер подключенности там, где работает оператор" и "революционный опыт пользования интернетом за счет платформы VEON". С оглядкой на эту стратегию, легче понимать происходящее.

Второй квартал подряд компания демонстрирует позитивные результаты, например, рост на 3.7% доходов (до $2.4 млрд). Успех основан на росте пользования клиентов услугами ШПД (+30% гг). Квартальная EBITDA выросла на 17.1% до $931 млн, здесь конечно показатель не органичный - сказался на только рост бизнеса, но и покупка оператора Warid в Пакистане (без этой покупки рост все равно был бы солидным - в 8.5%). Укрепление рубля также внесло положительный вклад, но вряд ли рубль будет оставаться крепким и далее. Впечатляющий рост результатов VEON, особенно при том, что одновременно компания нарастила капитальные раходы - на 17% гг. У компании растет свободный денежный поток - до $293 млн в 2q2017.

В VEON обещают промежуточные дивиденды - они составят $0.11 на акцию с выплатой в сентябре 2017 года, кроме того, в начале 2018 году будет принято решение о размере дивидендов по итогам 2018 года.

Если говорить не о финансах, а о бизнесе, то среди ключевых событий периода - запуски платформы VEON в ряде регионов, где действует компания. Пока что такие запуски прошли на 5 ключевых рынках присутствия бренда (Россия, Италия, Грузия, Пакистан, Украина). Первыми результатами в компании довольны. Напомню, VEON - это платформа для общения клиентов, для их обслуживания и для предоставления персонализованного контента и предложений, включая музыку и видео. Важная особенность - клиенты компании получают доступ к платформе бесплатно. Если платформа будет принята массовым пользователем, это должно будет снизить расходы компании на привлечение новых абонентов, а также объем звонков клиентов в службу поддержки. Кроме того, в компании ожидают роста доходов от платформы в виде доходов, поступающих от партнеров, с которыми платформа работает на принципах разделения доходов. Таких партнеров уже порядка 100, включая глобальных, как MasterCard и Vivendi. Партнеры обеспечивают контент и персональные предложения для пользователей VEON. Пока что VEON функционирует в режиме "мягкого запуска", чтобы выявить и устранить возможные баги в работе новой платформы. В сентябре планируется массированная рекламная кампания по продвижению VEON, до конца 2017 года платформа будет запущена на всех рынках присутствия компании.

Важным для VEON событием стало разделение бизнеса Евросеть, при котором VEON получил половину магазинов сети (порядка 2000), обязавшись выплатить за них $20 млн. Никаких обязательство по долговой нагрузке Евросети за ВымпелКом теперь нет. Скоро начнется интеграция и ребрендинг магазинов в монобренд Билайн, который планируется завершить до середины 2018 года. Число магазинов компании в ближайшие несколько лет может составить 5,5 тысяч (примерная разбивка этого числа такова: 1500 собственных салонов ВымпелКом + 2200 франшиз + 2000 салонов "экс-Евросеть" -200 салонов, которые могут быть закрыты в ходе оптимизации). В компании также надеются сократить сеть в случае, если число салонов окажется избыточным, например, по мере роста клиентов VEON. Кроме того, компании неизбежно придеться "рационализировать" сеть там, где существующие розничные салоны Билайн и салоны экс-Евросети находятся в непосредственной близости (как отмечено выше - могут быть закрыты примерно 200 салонов). У компании ВымпелКом при этом нет планов отказаться от продаж через мультибрендовые салоны в кратко- и среднесрочном периоде.

В целом компания "ВымпелКом" в 2q2017 показала хорошие результаты (см. мой разбор итогов), в частности, можно было заметить существенное сокращение показателей оттока, что положительно сказалось на росте числа пользователей компании. Здесь, конечно, как всегда сказывается сезонный (мигрантский) фактор, но также действовали и другие факторы, например, удачная для компании конкурентная обстановка (две аварии на сети МегаФон в течение 2q2017 могли сказаться на настроениях абонентов, задумывающихся о смене оператора, в пользу ВымпелКом).

В России также растет число пользователей "конвергентными услугами" - в компании насчитывают 730 тысяч таких клиентов на конец 2q2017. Это клиенты, как правило, с повышенной лояльностью.

Компания VEON существенно поработала над структурой капитала. Изменен валютный микс, погашены приоритетные долги, привлечено финансирование долгов под более низкие, нежели ранее проценты. Все это привело к существенной экономии расходов компании по обслуживанию заимствований. Тем не менее, долговая нагрузка компании остается высокой - размер чистого долга VEON составил по итогам квартала $8.4 млрд.

В целом VEON показал хорошие результаты в России, Узбекистане и Украине, завершается интеграция пакистанского бизнеса Varid в структуру VEON, негативное влияние на итоги оказали активы в Алжире и Бангладеш.

В компании ожидают, что по итогам года свободный денежный поток составит от $0.9 до $1 млрд. Это повышение относительно первоначального гайденса. Еще одна хорошая новость.

Рынок воспринял результаты VEON в 2q2017 весьма позитивно, об этом наглядно свидетельствует рост котировок компании на NASDAQ.

Полную версию пресс-релиза VEON Ltd можно найти по ссылке, pdf, eng.

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