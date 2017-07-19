Пресс-релизы: VEON делает интернет удобным. Уже в Google Play и скоро в App Store!

19.07.2017, MForum.ru

«Билайн» представляет россиянам VEON, платформу для общения, развлечений и всего, что вы любите делать в интернете

19 июля 2017 года, Москва. Группа компаний VEON Ltd., работающая в России под брендом «Билайн», представляет VEON, который объединяет в себе функции мультимедиа-сервиса, платформы для общения и маркетплейса с партнерскими предложениями, акциями и скидками. Пользователям VEON будет доступен развлекательно-новостной контент, а также товары и услуги, которые будут максимально соответствовать их интересам благодаря предиктивной модели, построенной на основе поведения пользователей VEON в приложении. VEON доступен всем владельцам смартфонов на Android и будет доступен на iOS в России, а для клиентов «Билайна» весь трафик внутри VEON не тарифицируется.

«VEON - это платформа, сочетающая в себе удобство телекоммуникационных услуг и многообразие развлечений и общения в мире digital. Это очередной шаг в развитии концепции мобильности, уже сегодня открывающий россиянам новый пользовательский опыт в Интернете. При этом, как и любая другая цифровая платформа, VEON будет непрерывно развиваться, становиться еще лучше, проще и удобнее для каждого своего пользователя», - отметил Шелль Мортен Йонсен, Генеральный директор ПАО «ВымпелКом».

Приложение VEON уже доступно для бесплатного скачивания в Google Play и скоро появится в App Store. За установку VEON пользователи дополнительно получат эксклюзивные предложения и скидки от российских партнеров VEON.

VEON работает на основе единой уникальной онлайн-платформы, разработанной телекоммуникационно-технологической компанией VEON Ltd. (ранее Vimpelcom Ltd.). Для российских пользователей наполнение и отдельные функции платформы создавались на территории России с учетом предпочтений и ожиданий россиян, а также требований российского законодательства. Приложение будет доступно везде, где работают App Store и Google Play, для владельцев смартфонов на iOS и Android вне зависимости от сотового оператора.

Новое качество общения

VEON позволяет писать, звонить, обмениваться голосовыми сообщениями, отправлять друг другу фото и видео материалы, создавать групповые чаты и т.д. Для абонентов «Билайн» предусмотрены дополнительные преимущества: сообщения и звонки (VoIP), а также интернет-трафик внутри VEON не тарифицируются. Это актуально для абонентов всех тарифов «Билайн». Стоимость интернет-трафика приложения для абонентов других операторов зависит от условий их действующего тарифа.

Специально для абонентов «Билайн» в приложении доступен Личный кабинет для управления услугами, возможности которого будут расширяться.

Специальные предложения и услуги

Для пользователей VEON будут доступны специальные предложения, уникальные акции и скидки на товары и услуги. В числе первых партнеров приложения в России – интегрированный оператор, объединяющий в себе предложения компаний, специализирующихся на производстве и продаже самых разных услуг, начиная от модной одежды, современной электроники, книг, путешествий и многого другого. Мы стремимся сделать все, чтобы пользователь мог получать предложения от компаний: Lamoda, BurgerKing, Skyeng, Madrobots, а также контент от Rambler&Co. Cписок локальных партнёров в России будет дополняться вместе с развитием платформы. VEON также имеет несколько глобальных партнеров, таких как Deezer, MasterCard, Studio+, ряд продуктов и сервисов которых в будущем могут появится на территории всех стран запуска приложения, включая Россию.

Актуальный контент

VEON уже включает в себя информационные каналы популярных интернет-изданий, а также каналы с видео и фото материалами, десятки специально отобранных фильмов, которые можно смотреть не выходя из приложения, а также доступ к контенту популярных телеканалов. В дальнейшем у пользователей появится возможность подписываться на актуальные для них события, уникальные информационные каналы селебрити и брендов.

Благодаря заложенной в VEON предиктивной платформе контент внутри приложения может по желанию пользователя более точно подстраиваться под его ожидания и предпочтения. Список поставщиков и производителей контента регулярно обновляется и расширяется по мере развития приложения.

Финансовые сервисы

В будущем в VEON также будет интегрирован онлайн-сервис Masterpass от Mastercard, что позволит привязать к VEON банковскую карту любого банка и быстро и удобно оплачивать покупки в интернет-магазинах, просто нажав кнопку «Оплата Masterpass».

На протяжении первых 6 месяцев с момента привязки банковской карты в приложении и подключения «Автооплаты» абоненты «Билайн» будут получать cashback на свой лицевой счет «Билайн» в размере 10% от суммы пополнения счета.

Больше информации о платформе VEON доступно на сайте http://veon.ru/

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Комментирует аналитик MForum.ru Алексей Бойко:

"Прежде всего, стоит еще раз подчеркнуть, VEON - это не "еще один мессенджер", как неправильно восприняли новинку компании некоторые мои коллеги. Это платформа, позволяющая в рамках интерфейса одного приложения предоставлять абонентам различые услуги, доступ к различному контенту. Собственный мессенджер в платформу интегрирован, но не более, как одна из предложенных абонентам функциональностей. Необходимость такой интеграции становится все более актуальной по мере роста числа приложений, которые вынуждены закачивать пользователи на свои смартфоны и другие мобильные устройства. Ничего подобного на российском рынке телеком-операторы еще не предлагали.



Говоря о сильных сторонах предложения, нельзя не отметить такой ударный момент новинки, как обнуление трафика - даже если вы смотрите в VEON кино, потребляя более гигабайта трафика за одну серию, этот трафик не тарифицируется для вас! Такой подход не может не импонировать абонентам компании, что повысит лояльность пользователей VEON бренду. Выбор контента кто-то может быть и считает пока что скромным, но кинотека выглядит актуализированной, а в Билайн обещают ее постоянное пополнение в дальнейшем. Удобны возможности получать данные о балансе без дополнительных платежей и манипуляций. Это касается и интеграции с ЛК. В общем, есть целый набор плюсов, которые обещают платформе неплохие перспективы.

Вместе с тем, можно заметить отдельные шероховатости и даже баги, причем в немалом количестве. Для приложения, которое прошло тестирование на клиентской базе во Владивостоке, оно выглядит слишком сырым. В частности, процедура первичной регистрации, на мой взгляд, излишне утяжелена, через нее без раздражения прорвется не каждый. Многовато пользовательских соглашений. Стоило бы пересмотреть все процедуры на предмет улучшения пользовательского опыта. Кому-то может не понравиться то, что вся информация собрана в одном месте, к этому еще надо привыкнуть, ведь сейчас все так удобно хранится в разных приложениях, не перемешиваясь, сколько не взбалтывай. Впрочем, это уже вкусовщина - для кого-то, напротив, возможность "жить" в одном приложении кажется большим преимуществом. Интерфейс нравится не всем, но возможности его как-то настроить под себя я не нашел.

VEON построен, как OTT-платформа и сервисы на ее основе. Это отличает принципиальное отличие подхода ВымпелКом от подхода конкурентов. Другие участники российского рынка связывают свои планы развития с IMS/VoLTE, в Билайн предпочли не спешить с новыми дорогими железками, а пойти путем "поверх сети". Это позволило подготовить продукт уже сегодня, а не в каком-то отдаленном будущем, которого, вероятно, придется ждать абонентам других операторов на российском рынке.

Сейчас многое будет зависеть от того, насколько ВымпелКом вложится в рекламное продвижение платформы и как быстро устранят хотя бы наиболее раздражающие баги. Вряд ли рекламная компания, если она запланирована, начнется уже сейчас в полном объеме. Скороее всего, в оставшиеся летние месяцы разработчики платформы сосредоточатся на ее тестировании под нагрузкой, и также продолжат активную работу со все новыми провайдерами контента и услуг с использованием платформы. Это было бы разумным решением. Начать активную рекламу можно будет в конце августа или в сентябре, когда дети вернутся в школы и в ВУЗы, а платформа будет обкатана уже на сравнительно массовом пользовании.

У VEON в теории есть все шансы побить по активности использования такие попытки коллег-конкурентов, как более ограниченные решения - "Мультифон" и, конечно, "МТС Connect". Но для этого компании придется изрядно поработать, как над продуктом, так и над его продвижением.

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