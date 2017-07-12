M&A: Вымпелком ушел из Евросети - вместе с салонами

12.07.2017, MForum.ru

Наконец свершился давно анонсированный и ожидаемый раздел Евросети между ВымпелКом и МегаФон.

Раздел, тем не менее, весьма интересный. Чемодан без ручки под названием Евросеть отошел к МегаФон - там, видимо, любят непрофильные активы. А в обмен на свой пакет в 50% акций, ВымпелКом получил половину салонов, которые остается преобразовать в монобренд.

Дело, конечно, тоже муторное, но чего-чего, а опыта в развертывании салонов Билайну не занимать. Основная ценность "салона связи" на сегодня - это контракт на аренду площадки, где есть хороший трафик потенциальных покупателей. Именно такие площадки и отошли компании ВымпелКом в рамках "раздела".

В результате сделки для ВымпелКом повышается управляемость розничного канала, и появляется возможность закрыть часть магазинов без потери объема продаж контрактов, то есть сэкономить без потери качества работы розницы. Что до МегаФон, то он в этой сделке напоминает мне медведя из сказки "Вершки и корешки".

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Пресс-релиз компании "ВымпелКом"

VEON и «МегаФон» приняли решение о прекращении совместной деятельности в рамках бизнеса «Евросети»

12 июля, 2017 года, Амстердам и Москва. VEON Ltd., международный лидер в области телекоммуникационных и цифровых сервисов, обслуживающий более 235 миллионов клиентов, и ПАО «МегаФон», ведущий российский провайдер интегрированных цифровых услуг, договорились о прекращении совместной деятельности в рамках бизнеса «Евросети.

«Евросеть» - крупнейшая в России розничная сеть на рынке мобильных и электронных устройств, совладельцами которой являются ПАО «ВымпелКом», дочерняя компания VEON в России, и ПАО «МегаФон».

В соответствии с договоренностью, достигнутой сторонами, «МегаФон» получит 50% акций «ВымпелКома» в «Евросети» и станет 100%-ным собственником «Евросети», а ПАО «ВымпелКом» приобретет половину розничных салонов ритейлера.

Шелль Мортен Йонсен, генеральный директор ПАО «ВымпелКом» и глава крупнейших рынков VEON Ltd., отметил: «Российский рынок телекоммуникаций находится в той стадии зрелости, когда фокус операторов смещается с продаж сим-карт на удержание существующих клиентов и предоставление им лучших сервисов. Это требует от операторов развития собственной высококачественной розничной сети. Сделка с «МегаФоном» способствует усилению монобрендовой стратегии «ВымпелКом» и позволит удвоить нашу розничную сеть в России. Мы будем с нетерпением ждать наших клиентов в еще большем количестве собственных салонов «Билайн».

Данное соглашение подлежит согласованию со стороны соответствующих регулирующих органов и зависит от выполнения ряда условий. Сделка будет закрыта только после того, как эти условия будут удовлетворены и регуляторное одобрение получено.

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