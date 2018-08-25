Пресс-релизы: Cstore первым в России запускает trade-in MacBook

MForum.ru
25.08.2018,
24 августа 2018 года, Москва. Cstore — сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller), входящая в объединённую компанию Связной | Евросеть — первым среди ритейлеров в России запускает trade-in старых MacBook на новые. Программа будет доступна во всех магазинах сети Cstore по всей России.
Чтобы воспользоваться услугой, покупателю необходимо прийти в любой магазин Cstore и предоставить свой MacBook на мгновенную оценку. Сотрудники ритейлера осмотрят технические параметры и внешний вид ноутбука с использованием специального программного обеспечения, после чего сообщат о возможной скидке на новое устройство. Если цена устраивает пользователя, то он сдает старый MacBook и получает скидку на новое устройство, скидка может достигать 100%. При этом клиент может выбрать в качестве нового устройства не только MacBook, но также и другую технику от Apple — iPad, iPhone, Apple Watch и iMac.
«Мы первыми в России запускаем программу trade-in в категории MacBook. Сstore постоянно внедряет новые сервисы для удобства клиентов, и мы ожидаем большую популярность этой услуги. Особенно учитывая, что trade-in смартфонов показывает стремительный рост – в 65 раз год к году. Приобретая ноутбуки от Apple по программе trade-in в Сstore, клиенты могут воспользоваться также условиями рассрочки и кредита, а также получить баллы за покупку на карту лояльности Cstore», — подчеркивает руководитель проекта Cstore Дмитрий Лазаренко.
Специально к началу учебного года Cstore запускает также специальную программу Back to school, в рамках которой можно приобрести MacBook со скидкой 11%, а iPad Pro — со скидкой 9%. В акции смогут принять участие студенты и преподаватели ВУЗов, для этого необходимо предъявить студенческий билет или преподавательское удостоверение.
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