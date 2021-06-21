Кадры: Ренат Насредтдинов - новый вице-президент Билайн по M&A

21.06.2021, MForum.ru

Ренат Насретдинов с 1 июня 2021 года стал вице-президентом ПАО "Вымпелком" по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям.

Ренат Насретдинов, вице-президент ПАО "Вымпелком" по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям. Фото пресс-службы "Вымпелком".

В своей новой позиции Ренат займется руководством командой, ответственной за реализацию сделок по слияниям и поглощениям (M&A) и за развитие бизнеса, а также курировать работу совместных предприятий с участием Билайн.

У Рената Насретдинова есть соответствующий опыт в сфере корпоративного развития, разработки эффективных стратегий, а также навыки выстраивания крепких и долгосрочных отношений с партнерами.

В новой должности Ренат будет рапортовать непосредственно Александру Торбахову, генеральному директору ПАО "Вымпелком",

Александр Торбахов, генеральный директор ПАО «Вымпелком»:

«Во многом благодаря Ренату Билайн вернулся к активному участию в M&A в последнее время. Я рад, что такой опытный человек, выросший внутри компании, возглавит это важное для нас направление. За годы работы в Билайн Ренат выработал свой собственный комплексный подход, который пригодится всем нам для укрепления компании».

Продвижение Рената Насретдинова до вице-президента "Билайн", это отрадный пример того, что расти можно не только попроектно перепрыгивая из компании в компанию, но и внутри компании. Ренат пришел в Билайн в 2008 году и последовательно прошел этапы от аналитика по M&A до директора по корпоративному развитию. За эти годы он реализовал несколько десятков сделок, участвовал практически во всех знаковых для Вымпелкома проектах, включая разделение компании Евросеть, где отвечал за переговоры по сделке и ее реализацию.

До прихода в Вымпелком Ренат работал в компании Exigen LLC, где участвовал в сделках по приобретению IT компаний в России и в СНГ.

Ренат Насретдинов, вице-президент ПАО "Вымпелком" по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям. Фото пресс-службы "Вымпелком".

Можно предположить, что в Билайн позитивно оценивают опыт МТС по удачным сделкам M&A в последние годы и также хотели бы активизировать это направление бизнеса. Я не очень верю в СП, а вот приобретения отдельных компаний или грамотное портфельное инвестирование - форматы эффективные и интересные. Уверен, что при грамотном подходе, развитие данного бизнес-направления, может позитивно сказаться на бизнесе компании Вымпелком.

Ренат входил в Совет директоров "Евросеть" (2015-2017) и является членом Совета директоров АО "Раском" (2015 по наст. время).

Ренат заслуженно гордится высшей корпоративной наградой Вымпелкома - Бриллиантовая пчела.

Образование: закончил Российский Государственный Университет Инновационных Технологий и Предпринимательства, а также магистратуру Государственного Университета Управления. Имеет степень Executive MBA Лондонской школы бизнеса.

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