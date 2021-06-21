Кадры: Ренат Насредтдинов - новый вице-президент Билайн по M&A

MForum.ru

Кадры: Ренат Насредтдинов - новый вице-президент Билайн по M&A

21.06.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Ренат Насретдинов с 1 июня 2021 года стал вице-президентом ПАО "Вымпелком" по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям.

 

Ренат Насретдинов, вице-президент ПАО "Вымпелком" по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям. Фото пресс-службы "Вымпелком".

 

В своей новой позиции Ренат займется руководством командой, ответственной за реализацию сделок по слияниям и поглощениям (M&A) и за развитие бизнеса, а также курировать работу совместных предприятий с участием Билайн.

У Рената Насретдинова есть соответствующий опыт в сфере корпоративного развития, разработки эффективных стратегий, а также навыки выстраивания крепких и долгосрочных отношений с партнерами.

В новой должности Ренат будет рапортовать непосредственно Александру Торбахову, генеральному директору ПАО "Вымпелком",

Александр Торбахов, генеральный директор ПАО «Вымпелком»:

«Во многом благодаря Ренату Билайн вернулся к активному участию в M&A в последнее время. Я рад, что такой опытный человек, выросший внутри компании, возглавит это важное для нас направление. За годы работы в Билайн Ренат выработал свой собственный комплексный подход, который пригодится всем нам для укрепления компании».

 

Продвижение Рената Насретдинова до вице-президента "Билайн", это отрадный пример того, что расти можно не только попроектно перепрыгивая из компании в компанию, но и внутри компании. Ренат пришел в Билайн в 2008 году и последовательно прошел этапы от аналитика по M&A до директора по корпоративному развитию. За эти годы он реализовал несколько десятков сделок, участвовал практически во всех знаковых для Вымпелкома проектах, включая разделение компании Евросеть, где отвечал за переговоры по сделке и ее реализацию.

До прихода в Вымпелком Ренат работал в компании Exigen LLC, где участвовал в сделках по приобретению IT компаний в России и в СНГ.

 

Ренат Насретдинов, вице-президент ПАО "Вымпелком" по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям. Фото пресс-службы "Вымпелком".

 

Можно предположить, что в Билайн позитивно оценивают опыт МТС по удачным сделкам M&A в последние годы и также хотели бы активизировать это направление бизнеса. Я не очень верю в СП, а вот приобретения отдельных компаний или грамотное портфельное инвестирование - форматы эффективные и интересные. Уверен, что при грамотном подходе, развитие данного бизнес-направления, может позитивно сказаться на бизнесе компании Вымпелком.

Ренат входил в Совет директоров "Евросеть" (2015-2017) и является членом Совета директоров АО "Раском" (2015 по наст. время).

Ренат заслуженно гордится высшей корпоративной наградой Вымпелкома - Бриллиантовая пчела.

Образование: закончил Российский Государственный Университет Инновационных Технологий и Предпринимательства, а также магистратуру Государственного Университета Управления. Имеет степень Executive MBA Лондонской школы бизнеса.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости

теги: телеком кадры назначения Вымпелком Билайн слияния и поглощения

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

17.06. [Новости компаний] Кадры: Вячеслав Николаев тасует команду топов МТС / MForum.ru

09.03. [Новости компаний] Кадры: Максим Шарков назначен региональным директором Билайн в Восточном регионе / MForum.ru

11.02. [Новости компаний] Кадры: Светлана Кирсанова возглавит розничный бизнес Билайн / MForum.ru

16.11. [Новости компаний] Кадры: Максим Зайков - новый исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса Билайн / MForum.ru

12.10. [Новости компаний] Кадры: Юлия Галина - новый директор Билайн по бренду и маркетинговым коммуникациям / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 15:28 Hanter.r Тема: Анонсы: Realme 8 и Realme 8 Pro появились в России (25.05.2021)
Экран очень яркий и камера супер. Хороший аппарат.
Сегодня 15:20 Karakum89 Тема: Анонсы: Realme C11 2021 – ультрабюджетный смартфон с NFC и АКБ 5000 мАч (04.05.2021)
Отличный бюджетник. Сам пользуюсь им и очень доволен.
Вчера 23:55 NSmen55 Тема: Кабель для зарядки айфона
Если у вас быстро ломаются, то тогда лучше взять оригинальный Apple. у меня тоже выходили из строя, пока не купил 2-метровый себе кабель, чтобы не дергать постоянно. Короткие быстро тоже из строя ...
18.06.2021 20:40 Farozavr Тема: Странный звук на Samsung Note 20
После обновления от 10/06/2021 N985FXXS2DUF1 у моего Samsung Note 20 появился странный звук непонятного извещения. При каждой разблокировке телефона на секунду или две Появляется сигнал,который ...
18.06.2021 15:08 kotr555 Тема: Думаю о приобретении 3D-принтера и хочу выслушать мнение о вот таком экземпляре - Elegoo Saturn Mono ...
Думаю о приобретении 3D-принтера и хочу выслушать мнение о вот таком экземпляре - Elegoo Saturn Mono 4K, или предложите аналог по цене и функционалу. ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

21.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y12A представлен официально / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Poco M3 Pro появится в России с 21 июня по привлекательной цене / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Honor Earbuds 2 SE представлены официально / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 SE – более доступный вариант на MediaTek Dimensity 900 / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 и Honor 50 Pro представлены официально / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N200 5G – экслюзив для рынка США и Канады / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 4G и Nokia 110 4G представлены официально / MForum.ru

16.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации OPPO Reno 6 Z / MForum.riu

16.06. [Новинки] Слухи: Появилась информация об экранах Samsung Galaxy S22 / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M32 представят 21 июня / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о OnePlus Nord N200 / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Realme выпустит пару кнопочных телефонов / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y73 представлен официально / MForum.ru

14.06. [Новинки] Слухи: Realme X9 Pro замечен в TENAA / MForum.ru

11.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite появились в России / MForum.ru

11.06. [Новинки] Анонсы: Nokia C20 Plus представлен официально / MForum.ru

11.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Core Edition (CE) представлен официально / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: Представлены TWS-наушники Sony WF-1000XM4 / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: Vertu iVertu 5G представлен официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 11T 5G представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: