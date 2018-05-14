Итоги: ВымпелКом представил хорошие результаты 1q2018

MForum.ru
14.05.2018,
В частности, доходы в 1q2018 выросли на 2.9% гг, что в основном вызвано ростом доходов от оказания услуг мобильной связи и ШПД, а также продажей оборудования. Доходы от оказания услуг мобильной связи и ШПД выросли на 3.7% гг, в основном за счет роста доходов от мобильного интернета, других дополнительных услуг, мобильных финансовых услуг. Росту не помешало снижение доходов от оказания услуг передачи голоса. ARPU мобильных услуг продолжила рост в 1q2018 - 4.4% гг. Доходы от оказания услуг фиксированного доступа сократились на 8.2%. В основном это связано с сокращением дохода от услуг B2B и сокращения доходов от транзитного трафика, которые были частично централизованы в подразделении VEON Wholesale Services, подразделения группы VEON, которое занимается работой с международными операторами.
EBITDA выросла на 4.7% в 1q2018, что привело к росту маржи EBITDA до 38.0% (+2.3 пп кк или +0.7 пп гг). Это результат роста дохода, который частично был компенсирован затратами на интеграцию Евросети, которые в 1q2018 составили порядка 600 млн руб. Рост прибыли от продажи устройств - это, в основном результат роста продаж высокоприбыльных устройств в увеличившейся монобрендовой сети Beeline. Интеграция Евросети идет плановыми темпами, на конец апреля 2018 года около 800 салонов Евросеть интегрированы и ребрендированы в сеть монобрендовых салонов Билайн.
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© Алексей Бойко,
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