Кадры: Денис Голещихин возглавил объединенную розницу Ростелекома и Tele2

06.07.2020, MForum.ru

Денис Голещихин (на фото) - новый глава объединенной розницы Ростелекома, включающую также сеть салонов под брендом Tele2.

Задачи перед Денисом поставлены классические - улучшать операционные и финансовые показатели ритейла, повышать управляемость и качество сервиса. Дело непростое, учитывая разницу корпоративных культур компании-поглотителя и поглощаемого бизнеса.

Объединенной рознице дано юрлицо с тяжеловесным названием, нередким для корпораций - ООО "Ростелеком - Розничные системы" (РРС). У розницы есть даже свой отдельный совет директоров с председателем - Игорем Майстренко, по совместительству - директором по продажам и развитию массового сегмента Tele2. Прежний руководитель РРС Денис Ильин останется в компании, но уже на позиции зама гендиректора.

Первоочередными названы задачи увеличения объемов продаж и обеспечение оптимального баланса затрат на дистрибуцию. Надо полагать, что речь идет о балансе затрат на продажи и объемов выручки продаж.

Подтверждена ориентация на модель франчайзинга, утверждается, что это позволяет достигать максимальной эффективности точек продаж, гибко управлять сетью и быстро реагировать на запросы рынка и клиентов.

Розничные точки продолжат работу под собственными брендами. Под брендом Ростелекома сейчас работает более 800 точек, под брендом Tele2 - более 3000.

В общем, налицо попытка аккуратно скрестить ежа и ужа под одним началом. Что же, это сделать можно, но сложно, уж очень разнородны две мира, две системы.

Био Дениса Голещихина:

Окончил Дальневосточную государственную академию экономики и управления (ДВГАЭУ) по специальности «стратегическое планирование».

Карьеру в телекоме в 2006 году начал с работы в дальневосточном филиале МТС.

В 2007 году возглавил ЗАО «Евросеть-логистик» в Хабаровске, а в 2009 году стал директором филиала компании на Северо-Западе.

В 2010 году Денис Голещихин перешел в «Евросеть-Ретейл», где до 2017 года занимал должность управляющего директора северо-западного филиала компании. В 2017 году Денис Голещихин был назначен директором «Tele2 Ретейл». \\

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