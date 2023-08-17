Облачные услуги: Бизнес beeline cloud отчитался за полугодие - движется ракетой

17.08.2023, MForum.ru

Облачные сервисы в 2022-2023 году все более востребованы. ВымпелКом вовремя вошел в эту тему, действует активно и не удивительно, что дочка этой компании beeline cloud показывает воистину ударные результаты за 1H2023.

Как сообщает компания, ее выручка выросла на 85% год к году - до 1,275 млн рублей. В основе этого роста и расширение спектра предоставляемых услуг, и рост присутствия на рынке облачных ресурсов.

Если раскидать источники выручки компании по отраслям, получим:

22% - оптовая и розничная торговля;

19,9% - госсектор;

13,8% - финансы

В итоге такой наглядный показатель успешности бизнеса как EBITDA вырос за год на 137% (до 537 млн рублей).

Особый интерес у клиентов не столько к железу, у многих оно свое, сколько к ПО как услугам (SaaS). Если IaaS (инфраструктура как сервис) за год выросло в 2,2 раза (что тоже весьма внушительный результат, рост на 120%!), то спрос на SaaS вырос в 33 раз! Наибольшим спросом пользуются решения по хранению данных и решения унифицированных коммуникаций.

Число облачных сервисов выросло на 22%, до 2,8 тысяч.

ВымпелКом активно расширяет инфраструктуру - за полугодие введены в эксплуатацию еще 174 серверные стойки в разных ЦОД, что на 24% больше, чем в 2022 году.

Растет спектр продуктов:

Cloud MailGate - сервис единой облачной среды для корпоративных коммуникаций с защитой от спама и фишинга, с шифрованием данных, решениями безопасности на клиентском и сетевом уровнях, обмен данными с внешними программами и приложениями, обеспечивающими безопасность.

Cloud Managed Kubernates - сервис для контейнерных приложений. Он интересен компаниям, которые разрабатывают цифровые сервисы для обслуживания массовых клиентов.

Cloud BI - визуализация данных в облаке. Как правило, интересна тем, кто интересуется оперативным анализом данных, прежде всего, компаниям в области ритейла, финтеха, производства, логистики и IT.

Cloud compute - в beeline business эту тему связывают с возможностью создания цифровых продуктов с возможностью гибкого масштабирования и простым управлением

Private cloud platform - платформа для построения и управления частным облаком (IaaS, PaaS сервисы для разработки и продуктивных сред)

Выстрелил, конечно, и инфобиз. Ежемесячная выручка от Cloud NGFW вырос в 2.5 раза (сетевая защита на базе межсетевого экрана "нового поколения"), еще больший тем роста показала выручка от Cloud MFA - в 5.5 раз (это сервис многофакторной аутентификации пользователей). В 4 раза выросла выручка от Cloud SEG (ИБ-сервис безопасного шлюза электронной почты).

Вымпелком - далеко не единственный участник рынка облачных услуг. Активны на нем и МТС / #CloudMTS, и Ростелеком с Tele2, и целый ряд IT-компаний, включая, скажем, КРОК и Яндекс.Облако. Но Beeline cloud действует активно о чем наглядно свидетельствуют цифры. В перспективе проще будет тем компаниям, которые увязывают свои услуги в единую экосистему. У операторов сотовой связи для этого есть возможности. Они упустили IT-тему на старте ее раскручивания и теперь вынуждены конкурировать с крупными IT-бизнесами. Тем не менее, возможность откусить себе изрядный кусок рынка за телеком-операторами все еще сохраняется, при должной активности, конечно.

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теги: облачные услуги билайн бизнес ВымпелКом

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