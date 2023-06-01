Слухи: МегаФон объединят с ВКонтакте?

01.06.2023, MForum.ru

Сегодня Алексей Слукин, Телекоммуналка, добавил жару в обсуждение слухов вокруг продажи МегаФона. Многие уверены в том, что у USM Holding есть настойчивое желание избавиться от этого российского актива. Были также предприняты определенные меры по его предпродажной подготовке. Но если раньше вероятным покупателем единодушно считался Ростелеком, то несколько месяцев назад, в истории, похоже, появилась еще одна сторона, интересующаяся возможностью покупки МегаФон - Газпром-Медиа.

Это добавляет интриги в ситуацию. Ростелеком за счет покупки МегаФона стал бы первым на рынке после объединения МегаФона и Tele2. По крайней мере, до момента, когда/если МТС не приобрел бы ВымпелКом. Если же МегаФон купит Газпром-Медиа, то расклад на рынке не поменяется. Ситуация - безусловно выгодная для МТС.

Зачем такая покупка владельцем «нефтегазовых» денег? Операторы - неплохой генератор дохода, по сути - та же условная «нефтяная вышка», только качает сразу деньги, минуя фазу природного ресурса. А тут еще и потенциал интеграции с VK просматривается. Синергия опять же…

Например, при интеграции соцсети и оператора мобильной связи, можно сделать удобный и функциональный сервис для пользователей - в соцсети добавить функцию мобильных звонков, в сети сотовой связи - функцию доступа к соцсети. Если интерфейсы окажутся удобными, можно рассчитывать на рост лояльности пользователей обеих сетей, на рост числа пользователей и в конечном итоге - доходности. Конечно, «гладко было на бумаге», еще придется основательно позаботиться о защите данных пользователей, да и в целом «продать» эту синергию пользователям соцсети и абонентам - это челендж.

Что же, я не сторонник концепции одна страна - один оператор. Даже два оператора - это мало. Минимум их должно быть три, но и четыре - хорошее число. Так что если актив уйдет не Ростелекому, я буду считать, что это лучший из вариантов того, что может случиться с МегаФон. Да, и давайте не забывать, что все изложенное выше - это слухи, а не проверенная информация. Так что мои рассуждения - обсуждение гипотезы, не более.

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теги: МегаФон слухи мнения

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