Кадры: Василь Лацанич придет в ВымпелКом через Италию?

14.06.2017, MForum.ru

Такие слухи циркулируют на российском телеком-рынке. Насколько они реалистичны?

То, что Василь Лацинич, занимавший должность вице-президента по стратегии и маркетингу группы МТС с 2011 года, уходит из МТС - это уже практически подтвержденный шаг. Между тем, именно с ним, во-многом, следует связывать успехи МТС в течение нескольких последних лет.

Опыта Василю Лацаничу не занимать - с 2001 года он занимает должность начальника отдела маркетинга МТС-Украина, а с 2005 года - директора по маркетингу МТС-Украина. Не удивительно, что когда Андрей Дубовсков, возглавлявший МТС-Украина в 2011 году был назначен президентом группы компаний МТС, он перевез с собой из Киева и Василя Лацанича - свою "правую руку", если не больше. На должность вице-президента по стратегии и маркетингу МТС.

После чего команда, возглавляемая г-ном Лацаничем, и показала все те "чудеса на виражах", которые мы наблюдали в последние годы. Переиграв, на мой взгляд, все другие команды на рынке телеком-управленцев "большой четверки". (Успех ему облегчали частые смены руководства в ВымпелКом и приход команды Таврина в МегаФон).



Василь Лацанич, пресс-фото МТС, 2011.09.05

Таким образом, если теперь опытный менеджер направится в "ВымпелКом" - это станет двойным выигрышем для команды этого оператора.

Во-первых, "ВымпелКом" получит сильного менеджера, всем знакомого, прекрасно знающего особенности российского рынка. Во-вторых, сильного менеджера лишится МТС, что может упростить конкуренцию для всех остальных операторов "большой четверки". В жизни редко встречаются простые ситуации. Такой шаг для Василя Лацанича, как переход на место гендиректора ВымпелКом, вероятно исключен его текущим трудовым договором. Это стандартная практика телеком-рынка, - заключать с ключевыми сотрудниками договоры, запрещающие им прямые переходы к конкурентам сразу же после прекращения работы в текущей позиции.

На всякий болт, как известно, есть своя гайка, поэтому прогнозируемый трудовой путь Василя Лацанича в ближайшие месяцы может пройти через итальянский актив VEON. Там г-н Лацанич сможет детально ознакомиться с деятельностью группы VEON, установить все необходимые прямые контакты, и, если все пройдет гладко, сменить г-на Шелля Мортен Йонсена на посту гендиректора "ВымпелКом". Это, впрочем, лишь один из возможных сценариев, но я склонен оценивать его как вполне вероятный.

Если все пойдет именно так, а не иначе, ВымпелКом, на мой взгляд, получит существенный импульс развития. Кадры решают не все, но многое.

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Биографическая справка

Василь Лацанич родился в 1972 году. Окончил Высший государственный институт им. Н.Лысенко в 1995 г. (Украина, Львов).

Вице-президент группы МТС по маркетингу с 2011.09.05 по 2017.06

Возглавлял «МТС Украина» с марта 2011 года.

В октябре 2005 года назначен на должность директора по маркетингу.

В 2001-2005 годах был начальником отдела маркетинга «МТС Украина».

С 1996 по 2001 год Василь занимал ряд позиций в Coca-Cola Ukraine Ltd, Coca-Cola Bottlers Siberia в России и Украине в сфере маркетинга и общего управления.

С 2010 года Василь Лацанич ​является со-председателем Теле-комитета при Американской торговой палате в Украине

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