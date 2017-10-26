Кадры: Переворот в МегаФоне - к рулю становится Геворк Вермишян

MForum.ru

Кадры: Переворот в МегаФоне - к рулю становится Геворк Вермишян

26.10.2017, MForum.ru

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Геворк Вермишян стал исполнительным директором компании МегаФон. Нет, не Влад Вольфсон, которого обещали слухи. Геворк Вермишян займется операционной деятельностью, контролем исполнения стратегии компании, организацией работы коллегиальных органов управления и управлением деятельностью дочерних и зависимых обществ.

МегаФон

В пресс-релизе компании заявляется, что такое предложение выдвинул Сергей Солдатенков. Изящно :) И, конечно, Совет директоров не смог не пойти навстречу. Что осталось за Солдатенковым: "реализация масштабных инфраструктурных проектов, взаимодействие с государством и крупными корпоративными закачиками". Я правильно понимаю, что это роль "свадебного генерала" по большей части?

Что же, акционеры МегаФон в какой-то мере вновь повторяют ту же ошибку, что с Тавриным. Руководителем ставят финансиста, а не технаря. Это всегда ведет к одному и тому же. Развитие компании зажимается и финансовые показатели вначале немного улучшаются, а затем падают ниже прежних, т.к. абоненты замечают снижение качества работы сети, которая развивается недостаточно динамично. Посмотрим, так ли будет с МегаФоном в ближайшие годы.

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пресс-релиз компании МегаФон - ниже в комментарии 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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26.10.2017 11:28 От: ABloud

[Пресс-релиз]: «МегаФон» объявляет об изменениях в руководстве компании

26 октября 2017. Москва. Совет Директоров «МегаФона» утвердил кандидатуру Геворка Вермишяна на должность исполнительного директора. Решение должно быть одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 30 ноября 2017 года.

В зону ответственности исполнительного директора войдут: операционная деятельность, контроль исполнения стратегии компании, организация работы коллегиальных органов управления и управление деятельностью дочерних и зависимых обществ.

«Такая модель управления позволит максимально оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации и сфокусироваться на реализации объявленной в мае 2017 года стратегии компании. Сергей Солдатенков выступил с предложением назначить Геворка Вермишяна на должность исполнительного директора и выразил уверенность, что он успешно реализует поставленные перед ним задачи. В свою очередь это позволит генеральному директору сосредоточить особое внимание на реализации масштабных инфраструктурных проектов, решении задач по взаимодействию с государством и крупными корпоративными заказчиками, объем которых значительно увеличился, а также на важнейших перспективных проектах в рамках цифровой повестки страны, требующих персональной вовлеченности генерального директора», - прокомментировал изменения председатель Совета директоров «МегаФона» Иван Стрешинский.

«Сегодня рынок перешел на тот этап развития, когда любые удачные инициативы быстро копируются конкурентами, и мы наблюдаем конкуренцию не столько оказываемых услуг, сколько моделей управления, которые становятся долгосрочными преимуществами и влияют на успех компании в будущем. Убежден, что решение, принятое Советом директоров, позволит обеспечить стратегическое преимущество «МегаФона» в будущем, а опыт и энергия Геворка Вермишяна позволят уже сейчас показывать высокие результаты», - отметил Сергей Солдатенков, генеральный директор «МегаФона».

Временно исполняющим обязанности финансового директора «МегаФона» будет назначен Александр Барунин, в настоящее время являющейся руководителем по планированию, управленческой отчетности и финансовому контролю.

Биографии

Геворк Вермишян

Назначен финансовым директором компании «МегаФон» в июле 2011 года, член Правления с ноября 2011 года. Входит в Совет директоров ЗАО «ТТ Мобайл», ЗАО «Остелеком» и ЗАО «Аквафон-GSM». С 2002 по 2007 год г-н Вермишян работал в компании «Лукойл», где прошел путь от аналитика до заместителя начальника отдела корпоративных займов. С 2007 года по июль 2011 года был директором по корпоративным финансам/Главой корпоративного долга АФК «Система». Г-н Вермишян окончил факультет международных экономических отношений Финансовой академии при Правительстве РФ.

Александр Барунин

С 2007 года по настоящее время - руководитель по планированию, управленческой отчетности и финансовому контролю компании «МегаФон», член Совета директоров «ТТ Мобайл», «Аквафон», «Остелеком». В 2000-2007 годах работал в ОАО «Телекоминвест» заместителем генерального директора по корпоративным финансам, первым заместителем генерального директора. Закончил Государственную Морскую Академию им. Макарова, получил степень MBA в Duke University, U.S.A., North Carolina.

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