Кадры: Переворот в МегаФоне - к рулю становится Геворк Вермишян

MForum.ru
26.10.2017,
Геворк Вермишян стал исполнительным директором компании МегаФон. Нет, не Влад Вольфсон, которого обещали слухи. Геворк Вермишян займется операционной деятельностью, контролем исполнения стратегии компании, организацией работы коллегиальных органов управления и управлением деятельностью дочерних и зависимых обществ.
В пресс-релизе компании заявляется, что такое предложение выдвинул Сергей Солдатенков. Изящно :) И, конечно, Совет директоров не смог не пойти навстречу. Что осталось за Солдатенковым: "реализация масштабных инфраструктурных проектов, взаимодействие с государством и крупными корпоративными закачиками". Я правильно понимаю, что это роль "свадебного генерала" по большей части?
Что же, акционеры МегаФон в какой-то мере вновь повторяют ту же ошибку, что с Тавриным. Руководителем ставят финансиста, а не технаря. Это всегда ведет к одному и тому же. Развитие компании зажимается и финансовые показатели вначале немного улучшаются, а затем падают ниже прежних, т.к. абоненты замечают снижение качества работы сети, которая развивается недостаточно динамично. Посмотрим, так ли будет с МегаФоном в ближайшие годы.
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пресс-релиз компании МегаФон - ниже в комментарии
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© Алексей Бойко,
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[Пресс-релиз]: «МегаФон» объявляет об изменениях в руководстве компании
26 октября 2017. Москва. Совет Директоров «МегаФона» утвердил кандидатуру Геворка Вермишяна на должность исполнительного директора. Решение должно быть одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 30 ноября 2017 года.
В зону ответственности исполнительного директора войдут: операционная деятельность, контроль исполнения стратегии компании, организация работы коллегиальных органов управления и управление деятельностью дочерних и зависимых обществ.
«Такая модель управления позволит максимально оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации и сфокусироваться на реализации объявленной в мае 2017 года стратегии компании. Сергей Солдатенков выступил с предложением назначить Геворка Вермишяна на должность исполнительного директора и выразил уверенность, что он успешно реализует поставленные перед ним задачи. В свою очередь это позволит генеральному директору сосредоточить особое внимание на реализации масштабных инфраструктурных проектов, решении задач по взаимодействию с государством и крупными корпоративными заказчиками, объем которых значительно увеличился, а также на важнейших перспективных проектах в рамках цифровой повестки страны, требующих персональной вовлеченности генерального директора», - прокомментировал изменения председатель Совета директоров «МегаФона» Иван Стрешинский.
«Сегодня рынок перешел на тот этап развития, когда любые удачные инициативы быстро копируются конкурентами, и мы наблюдаем конкуренцию не столько оказываемых услуг, сколько моделей управления, которые становятся долгосрочными преимуществами и влияют на успех компании в будущем. Убежден, что решение, принятое Советом директоров, позволит обеспечить стратегическое преимущество «МегаФона» в будущем, а опыт и энергия Геворка Вермишяна позволят уже сейчас показывать высокие результаты», - отметил Сергей Солдатенков, генеральный директор «МегаФона».
Временно исполняющим обязанности финансового директора «МегаФона» будет назначен Александр Барунин, в настоящее время являющейся руководителем по планированию, управленческой отчетности и финансовому контролю.
Биографии
Геворк Вермишян
Назначен финансовым директором компании «МегаФон» в июле 2011 года, член Правления с ноября 2011 года. Входит в Совет директоров ЗАО «ТТ Мобайл», ЗАО «Остелеком» и ЗАО «Аквафон-GSM». С 2002 по 2007 год г-н Вермишян работал в компании «Лукойл», где прошел путь от аналитика до заместителя начальника отдела корпоративных займов. С 2007 года по июль 2011 года был директором по корпоративным финансам/Главой корпоративного долга АФК «Система». Г-н Вермишян окончил факультет международных экономических отношений Финансовой академии при Правительстве РФ.
Александр Барунин
С 2007 года по настоящее время - руководитель по планированию, управленческой отчетности и финансовому контролю компании «МегаФон», член Совета директоров «ТТ Мобайл», «Аквафон», «Остелеком». В 2000-2007 годах работал в ОАО «Телекоминвест» заместителем генерального директора по корпоративным финансам, первым заместителем генерального директора. Закончил Государственную Морскую Академию им. Макарова, получил степень MBA в Duke University, U.S.A., North Carolina.
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