Кадры: Переворот в МегаФоне - к рулю становится Геворк Вермишян

26.10.2017, MForum.ru

Геворк Вермишян стал исполнительным директором компании МегаФон. Нет, не Влад Вольфсон, которого обещали слухи. Геворк Вермишян займется операционной деятельностью, контролем исполнения стратегии компании, организацией работы коллегиальных органов управления и управлением деятельностью дочерних и зависимых обществ.

В пресс-релизе компании заявляется, что такое предложение выдвинул Сергей Солдатенков. Изящно :) И, конечно, Совет директоров не смог не пойти навстречу. Что осталось за Солдатенковым: "реализация масштабных инфраструктурных проектов, взаимодействие с государством и крупными корпоративными закачиками". Я правильно понимаю, что это роль "свадебного генерала" по большей части?

Что же, акционеры МегаФон в какой-то мере вновь повторяют ту же ошибку, что с Тавриным. Руководителем ставят финансиста, а не технаря. Это всегда ведет к одному и тому же. Развитие компании зажимается и финансовые показатели вначале немного улучшаются, а затем падают ниже прежних, т.к. абоненты замечают снижение качества работы сети, которая развивается недостаточно динамично. Посмотрим, так ли будет с МегаФоном в ближайшие годы.

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пресс-релиз компании МегаФон - ниже в комментарии

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