Розница: "ВымпелКом" уходит, что будет с "Евросетью"? Телеком на кухне #11

24.08.2017, MForum.ru

Обсуждаем тему раздербанивания "Евросети" ее акционерами - компаниями ВымпелКом и МегаФон, а также слухи о возможности слияния Евросети и Связного.



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