Розница: "ВымпелКом" уходит, что будет с "Евросетью"? Телеком на кухне #11

MForum.ru
24.08.2017,
Обсуждаем тему раздербанивания "Евросети" ее акционерами - компаниями ВымпелКом и МегаФон, а также слухи о возможности слияния Евросети и Связного.
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