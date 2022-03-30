Регулирование: Не было бы счастья, да несчастье помогло - ГКРЧ приняла несколько рациональных решений

MForum.ru
30.03.2022,
Минцифры сообщает еще о нескольких решениях ГКРЧ, принятых 28 марта - совместном использовании BS "универсальной услуги" и послаблениях по части оформления совместного использования частот.
Существенным и своевременным было решение, упрощающее совместное использование (sharing) объектов связи в труднодоступных и малонаселенных (в тексте пресс-релиза "малочисленных") районах для оказания услуг абонентам всех операторов.
Как я понял из пресс-релиза Минцифры, речь идет о том, что операторам "универсальных услуг" (в основном, это Ростелеком/Tele2) вменяется в обязанность предоставить доступ другим операторам мобильной связи к инфраструктуре, построенной за счет фонда универсального обслуживания (то есть на деньги всех операторов).
Весьма разумная мера, с точки зрения удобства абонентов. Но хотелось бы больше подробностей о том, как при этом будет организовано сотрудничество операторов, в частности, как они будут рассчитываться за своих абонентов, которых обслужила "чужая" базовая станция.
Понятно, что это решение, что называется, "аварийное", не от хорошей жизни, поскольку оно противоречит идее создания конкурентоспособных и надежных сетей. Если где-то в отдаленной точке сейчас стоит база одного оператора, то еще недавно это иногда заставляло задуматься и других операторов о том, что неплохо было бы выйти в эту точку. Теперь стимул это сделать близок к нулю. Но если такая база выйдет из строя, обслуживания лишатся абоненты сразу всех операторов.
Как отнестись к такому решению? Объективный анализ без деталей по расчетам - преждевременен. Если там условия не драконовские, то в сложившихся условиях отсутствия возможностей у операторов по части закупки новых базовых станций - решение регулятора можно признать рациональным.
Также Минцифры сообщает, что упрощена процедура получения разрешения на использование радиочастот при их совместном использовании. В частности, теперь не требуется экспертиза ЭМ-совместимости РЭА, с оговоркой "при неизменности условий излучения". Оказывается, что так можно. А до сих пор это почему-то требовалось, нужно было за это платить, да еще и ждать полгода. Что же, как говорится, лучше поздно, чем никогда.
Минцифры обещает и далее консультироваться с операторами и корректировать условия использования РЧ-спектра. Операторы, готовьте предложения, сейчас есть шанс устранить многие из гандикапов, которые отравляли вам жизнь, удорожали и замедляли развитие телекома в нашей стране.
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теги: регулирование Минцифры
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