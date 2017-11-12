Аварии: И вновь сбой в работе сетей МегаФон

MForum.ru
12.11.2017,
В ночь с 11 по 12 ноября случился очередной сбой в работе сети МегаФон. С проблемами столкнулись абоненты МегаФон в Столичном и Центральном регионе, включая пользователей тарифов бренда Yota.
К счастью, для абонентов компании, сбой произошел ночью, а оператор оперативно устранил проблемы. Тем не менее, нельзя не отметить, что в 2017 году аварии на сети МегаФон повторяются - в мае абоненты МегаФон уже сталкивались с многочасовой аварией на сети, в июне 2017 года также часть абонентов испытывали проблемы при попытках пользования услугами сети. В 2016 году таких проблем на сети не наблюдалось.
Сегодня МегаФон принес абонентам извинения и пообещал компенсации.
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теги: аварии
© Алексей Бойко,
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