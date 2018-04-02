Дайджест RFID: Защититься курткой; подземные RFID метки; проездной, как пропуск на работу; RFID для контроля радиоактивных отходов

02.04.2018, MForum.ru

Куртка с "защитой от RFID"

Поскольку современным технологиям зачастую сопутствуют разнообразные фобии, всегда найдутся желающие их коммерчески эксплуатировать. Решения, использующие технологию RFID, как правило, весьма неплохо защищены от “хакеров”, особенно те, где речь идет о деньгах, как банковские карты с NFC-чипом.

Тем не менее, есть немало людей, которые уверены, что лишняя осторожность не помешает. Именно такие люди приобретают всевозможные портмоне, сумки и портфели, обещающие экранирование радиоизлучение, и, тем самым, защиту ваших “персональных данных” от дистанционного считывания. А теперь дизайнеры компании Henderson сообщают о создании курток с использованием материала “RFID-Protection”. Экранирующий материал расположен между подкладкой куртки и внешней тканью.

Не станем оспаривать полезность таких курток. Если человека настолько беспокоит возможность сканирования некритичной информации с находящихся в его карманах пластиковых карт, чтобы купить специальную одежду, то, наверное, оно того стоит - чтобы наконец-то почувствовать себя чуточку защищенней. Хотя кто-то наверняка может посчитать это типичным “разводом на бабки” людей, не слишком знакомых с темой. retail.ru

Подземные RFID метки

В северной части Дели за подземное кабельное хозяйство отвечают энергетики TPDDL. C 2015 года здесь начали внедрять технологию RFID, чтобы ускорить локализацию аварий и уменьшить объемы вскрытия грунта при ремонте кабелей. Удалось вдвое сократить время, необходимое для локализации аварийного участка. Хозяйство энергетиков включает порядка 15 тысяч подземных силовых кабелей напряжением 66 кВ, 33 кВ и 11 кВ, протянувшихся под территорией общей площадью в 510 кв.км. Общая длина кабелей - 3100 км.

Чтобы чинить кабели, необходимо проводить вскрытие грунта, а на это требуется получение специальных разрешений, особенно, когда речь идет о густонаселенных районах. Если ошибиться с местом проведения земельных работ, ремонт затягивается и обходится дороже. Как правило, наиболее проблемными оказываются места, где кабели соединяются. Чем больше лет прошло с момента их соединения, тем выше вероятность того, что может случиться авария.

В TPDDL задействовали ряд современных технологий для ускорения и упрощения локализации аварийных фрагментов кабеля. Порядка 1200 кабельных маршрутов разметили с помощью GPS, а также оснастили тысячей активных меток RFID. Данные интегрированы в ГИС, которой энергетики пользовались и ранее.

Основа решения - защищенный “шариковый” маркер. Это активная UHF RFID метка 3M 1400 Series iD Ball Marker (спецификация).

Такая метка теперь размещается на каждом месте соединения двух или большего числа кабелей в момент их прокладывания, ремонта или обслуживания. В метку записана релевантная информация: дата выполнения соединения, тип соединения, глубина залегания кабеля и т.п.

Данные в метку записывают на месте проведения работ с помощью ручного считывателя 3M Dynatel Locator, который, кроме того, позволяет обнаруживать метки по их излучению.

3M Dynatel Locator, фото компании 3M

Считанные с метки данные связываются программным обеспечением с GPS-координатами точки.

Теперь процесс поиска проблемного участка выглядит так. Специалист компании прибывает к месту залегания необходимого кабеля. С помощью системы локализации повреждений кабеля определяется длина участка, который требует замены. Специалист уточняет полученные данные с помощью ГИС и программы GPS Mapper. После проведения ремонтных работ в метки на кабелях записывается обновленная информация - также с помощью GPS Mapper. Также информация обновляется в базе данных ГИС.

Как уже отмечалось выше, использование новых технологий на кабельном хозяйстве в Дели позволило вдвое сократить время, необходимое для локализации места аварии. Это позволило повысить надежность функционирования сети, поскольку теперь в системе накапливаются данные, позволяющие вести обслуживание и профилактические работы оптимальным образом. Подробнее на английском.

Сделай сам: Apple Pay или карта Тройка как пропуск на работу

Любопытная публикация на Хабре - о бюджетной российской СКУД, которая реализована на считывателе Parsec, контроллере БОРЕЙ (Итриум) и использует в качестве “пропусков” транспортные карты “Тройка” или любые платежные банковские карты (EMV). Управление правами доступа осуществляется через бот в Telegram. Просто, и, в ряде случаев, вполне достаточно для жизни. Подробнее.

RFID помогает контролировать контейнеры с радиоактивными материалами

RFID решение компании “АйТиПроект” обеспечивает контроль перемещения и хранения контейнеров с радиоактивными отходами в зоне временного хранения площадью 1700 кв.м на Андреевой губе в Кольском заливе. Основа решения - программная платформа ITProject RFID Server. На складе каждый контейнер, имеющий заводской номер, выступающий также идентификатором, размещается в своей ячейке, за которой также закреплен индивидуальный номер.

При поступлении на объект порожний контейнер маркируют RFID-меткой, в которую записывают его уникальный идентификатор. Также контейнер снабжают этикеткой со штрихкодом, дублирующим записываемую в RFID-метку информации.

Используется метка UHF RFID Omni-ID в корпусе из высокопрочного пластика с защитой по IP68.

Для удаленного считывания RFID-меток контейнеров на объекте установлены стационарные UHF RFID считыватели и антенны производства FEIG, контролирующие проход контейнеров через внешние ворота и проемы между внутренними зонами склада. Эти считыватели помещены в специальные металлические термобоксы, защищающие оборудование от влаги, пыли и минусовых температур.

Информация о местоположении контейнеров и заполнении складских ячеек выводится на монитор оператора с использованием сервиса визуального графического отображения, разработанного “АйТиПроект”.

Также применяется ручной RFID-считыватель Zebra Technologies и принтер этой компании для печати морозостойких этикеток со штрихкодами, которыми маркируются контейнеры.

Система запущена в промышленную эксплуатацию. Подробнее

RFID-порталы помогли оптимизировать использование тележек в аэропорту

В Лондонском аэропорту Хитроу оценивают результаты трехмесячного эксперимента, в рамках которого испытывалось применение RFID-технологии Vero Solutions для отслеживания тележек для багажа поступающих и забираемых из зоны выдачи багажа Терминала 4. Об этом сообщает RFID Journal.

Пилотный проект начался в октябре 2017 года и завершился к январю 2018 года. Проверялось, насколько хорошо технология может отследить число тележек и, тем самым, можно ли на нее положиться при оценке доступности тележек для пассажиров. Для считывания меток применили пять портальных считывателей Impinj Speedway x-portal. Если результаты будут признаны удачными, технологию планируется распространить на всю территорию аэропорта. https://goo.gl/rJjBAW

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