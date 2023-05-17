ИИ в сотовой связи: «Виртуальный эксперт по качеству» помогает билайну сокращать время обработки звонков и улучшать качество связи

17.05.2023, MForum.ru

Новая система контроля качества на основе ИИ с начала 2023 года заменила решения, которые в ВымпелКом использовали ранее. По данным оператора, нагрузка на технических специалистов компании за счет этого снизилась более, чем вдвое.

«Виртуальный эксперт по качеству», круглосуточно контролирует состояние порядка 150 тысяч базовых станций компании, анализирует более 30 параметров сети. Благодаря такому подходу проблемы на сети не только оперативно обнаруживаются, но также и прогнозируются, что позволяет предотвращать часть из них. Система прогнозирует также число обращений от клиентов в связи с той или иной проблемой, что позволяет приоритезировать решение тех или иных проблем.

Один из способов выявления проблем - нарушение среднего потребления трафика абонентами, стоит потреблению провалиться, начинается проверка системы на наличие аварии. Если авария не выявлена, система привлекает к проблемы внимание специалистов, которым предстоит разобраться - по каким причинам мог провалиться трафик.

Система может работать как с outdoor, так и с indoor системами.

«Виртуальный эксперт по качеству» уже выявил единую причину деградации пропускной способности 491 BS, что позволило специалистам компании оперативно устранить проблему. В итоге контактный центр получил всего 300 обращений от клиентов, без системы их было бы больше в разы, причем специалисты искали бы проблемы отдельно по каждой базе. Так что ИИ меняет качество контроля сети самым принципиальным образом, повышая качество ее работы и снижая нагрузку на техотдел.

пресс-релиз билайн

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