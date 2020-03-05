5G: Samsung пополнил свой портфель заказов 5G контрактом с новозеландской Spark

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5G: Samsung пополнил свой портфель заказов 5G контрактом с новозеландской Spark

05.03.2020, MForum.ru

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Samsung рассказал о сделке, заключенной с оператором Spark, Новая Зеландия, на поставку решения 5G New Radio, включая Massive MIMO.

Spark это второй по абонбазе оператор Новой Зеландии, который тестировал решение 5G Samsung еще в 2019 году.

Компания Spark выбрала мультивендорный вариант развития, подписав контракты на поставки решений 5G, как с Samsung, так и с Nokia, и даже с Huawei. В 2019 году получено разрешение правительства развернуть сеть 5G на базе решения 5G RAN Nokia в Александре и еще в 5 локациях. Будет ли выдано аналогичное решение на использования решения Huawei? Пока что ясности нет.

У Nokia есть также контракт на поставку решений 5G основному конкуренту Spark - компании Vodafone NZ.

Spark начал предоставление коммерчески доступных услуг 5G c 31 октября 2019 года в Александре. Задействовано 20 МГц в n7 2.6 ГГц. Это, конечно, не дает возможности сполна оценить перспективную технологию, но позволило запустить сеть 5G в коммерческую эксплуатацию в 2019 году, в числе первых операторов в мире.

В отношении ядра 5G информация носит отрывочных характер, но, похоже, Spark использует элементы решений как Ericsson, так и Cisco в своей сети 4G, которая уже доведена до уровня, который позволяет использовать это ядро в сети 5G NSA.

Дальнейшее существенное расширение покрытия сети 5G оператор Spark планирует начать с середины 2020 года, обеспечив охват еще 5 городов Новой Зеландии, после получения новых блоков частот от правительства, прежде всего, в диапазоне 3.5 ГГц. Также оператор намеревается вести рефарминг уже имеющихся у него частот для использования сетью 5G.

В Новой Зеландии сейчас готовятся к проведению аукциона на краткосрочное использование частот 3.5 ГГц (с середины 2020 года до 31 октября 2022 года). Впоследствии будет принято решение о долгосрочных правах на частоты. Планируется распределять между операторами полосы не менее 40 МГц. Также регулятор планирует продажу частот в диапазоне 24.25-27.5 ГГц.

Известные мне контракты Samsung на поставку решений 5G:

  1. Канада, Videotron
  2. Новая Зеландия, Spark
  3. США, Sprint
  4. США, Verizon
  5. США, US Cellular
  6. Южная Корея, KT
  7. Южная Корея, SK Telecom

Количественно это немного, если сравнивать с портфелями вендоров первого эщелона, у которых счет идет на многие десятки, но контракты заключены на интересных рынках.

Давление США на Китай приводит к тому, что в странах, где заботятся об отношениях с США, Samsung получил шанс на дополнительную долю внимания операторов.

Больше информации о поставщиках решений 5G

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теги: 5G пятое поколение Samsung вендоры контракты Новая Зеландия Spark

© Алексей Бойко, MForum.ru

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