5G: Австралийская Telstra наращивает покрытие сети 5G 3.5 ГГц и строит планы на миллиметровый диапазон

MForum.ru
02.07.2020,
Telstra, Австралия, запустила сеть 5G в коммерческую эксплуатацию еще в конце мая 2019. На старте 5G покрытие компании можно было встретить в 10 городах страны. Сейчас это уже 47 городов, оператор идет с опережением планов на 12 городов относительно собственного графика. В зоне покрытия 5G уже более 8 млн австралийцев. Но на карте это пока выглядит весьма скромно - пятнышками сиреневого цвета в море зеленого цвета, которое соответствует покрытию сети LTE.
Сеть оператора Telstra построена на базе решения 5G Ericsson, задействована полоса 60 МГц в диапазоне 3.5 ГГц в крупнейших городах, а в других городах у оператора от 50 МГц до 80 МГц в этом диапазоне.
Компания уже тестировала 5G на частотах миллиметрового диапазона 26 ГГц с Ericsson и Qualcomm, в 2020 году запланированы еще тесты 5G, в том числе, в условиях стадиона, где нагрузка на сеть бывает особенно велика.
Также в компании планировали запуск сети 5G SA еще до конца 2020 года.
Источник: mobileworldlive.com
Список всех запущенных сетей 5G в мире
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теги: 5G пятое поколение контракты вендоры Fujitsu Altiostar Open RAN
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